Этюд в кумачовых тонах

Ощути на себе хитрый прищур Ильича

Для тех, кто рожден в СССР, эта выставка станет своего рода машиной времени – коротким переносом в эпоху детства и юности. Для тех, кто вырос уже в другой стране – в России, эта же выставка станет настоящим открытием, ведь сегодняшняя молодежь и представить не может, что значило каких-то 50–60 лет назад всего лишь одно имя – Ленин…

Музей на одной фразе

Выставка «LENIN. Образ вождя» открылась в музее имени Арсеньева на Светланской, 20 и посвящена начавшимся 100 лет назад событиям, которые, как известно, привели в итоге к установлению в России совершенно новой формы правления, к появлению необычного, но, увы, недолго – с точки зрения истории – просуществовавшего государства – СССР. И у истоков его стоял Владимир Ильич Ленин…

– В советское время имя и образ Ленина были с человеком с младых ногтей, – говорит Анжелика Петрук, заместитель директора музея имени Арсеньева по науке. – Дети учили стихи о дедушке Ленине, становились октябрятами, пионерами, комсомольцами. С плакатов, газет, с кино- и телеэкранов, из книг, даже с денежных купюр смотрел на нас Ленин. Не одно поколение выросло под постоянным хитрым прищуром Ильича, можно сказать. Молодым людям, родившимся в конце прошлого века, такое уже трудно себе представить. И нам захотелось напомнить о большом периоде жизни нашей страны, когда мы шли, так сказать, своим путем.

Кроме того, мы давно хотели показать довольно большую коллекцию ленинской тематики, которая хранится в наших фондах.

Как известно, в 1977 году во Владивостоке был создан музей «Ленин и Дальний Восток», которому было выделено здание на улице Ленинской, 20. В начале 90-х годов «Ленин и Дальний Восток» закрылся, на эти площади вселился музей имени Арсеньева. А коллекция ленинской тематики вошла в наши фонды и отлично сохранилась. Позвольте небольшое лирическое отступление. Меня восхищает работа коллег из музея «Ленин и Дальний Восток». Им удалось собрать весьма интересную коллекцию, по сути, на пустом месте, ведь никаких подлинных экспонатов, связанных с этой исторической фигурой, здесь, на другом конце России, где и советская власть-то установилась за два года до смерти Ленина, не было и быть не могло. Коллегам пришлось работать, опираясь только на фразу «Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский». Больше ничего Ленина с Дальним Востоком напрямую не связывало, однако упорным трудом им удалось создать целый музей.

Экспонаты ленинской тематики действительно собирались по капле. Например, копию известной картины «Ленин среди делегатов III съезда РКСМ» Приморскому крайкому комсомола подарили комсомольцы лайнера «Советский Союз», и она оказалась в музее. Что-то дарили коллекционеры, чем-то делились находящиеся в Москве и Ленинграде крупные музеи. После распада СССР на долгие годы большая часть фонда осталась невостребованной. И вот она снова увидела свет.

Человек и идеал

– Решив представить имеющиеся у нас экспонаты, мы взяли за основу тему, максимально отдаленную от идеологических и политических споров о фигуре Ленина и его деяниях, – уточняет Анжелика Петрук. – Мы решили показать, как воспроизводился образ вождя мировой революции на протяжении многих десятилетий. Что касается латинского написания LENIN, то мы сочли, что это будет всем понятно, в том числе иностранным посетителям.

Начав работу над выставкой, мы выяснили, что в разные периоды жизни СССР воспроизведение образа Владимира Ильича претерпевало серьезные изменения. Менялись подача и сам образ вождя, который транслировали населению. Были периоды, когда образ Ленина романтизировали, преподнося возвышенно-благоговейно. Было время, когда стали больше говорить о Ленине-человеке – о его семье, чертах характера и так далее. Между прочим, во многом эти тенденции отражали ситуацию в советском обществе, ведь все, что связано с Лениным, преподносилось как некий образец для подражания, идеал. Стали острыми вопросы семьи и быта – появились, например, рассказы Зои Воскресенской, где жизнь Ульяновых была подана как образец семейных отношений. Или знаменитое «общество чистых тарелок», которым воспитывали детей в семьях и детских садах, приучая не оставлять еду на тарелках и брать в меру.

Кстати, у нас в экспозиции есть очень интересная коллекция юбилейных медалей – 12 штук, на которых отражены именно эпизоды из жизни семьи Ульяновых. Коллекция была подарена известным приморским писателем советских лет Василием Кучерявенко.

Но даже при таком очеловечивании образа вождя Ленин всегда в советскую эпоху был человеком на пьедестале, и к нему – даже теоретически – никто не мог приблизиться. Можно было только постараться быть похожим…

Интересно, что образ Ленина тиражировался и воспроизводился в совершенно разных форматах. Мы начинаем выставку с плакатов – это был один из самых традиционных видов искусства в советское время и совершенно непривычный для нынешнего дня. Это была агитационная вещь, и свою задачу плакаты выполняли.

Кстати, в коллекции есть уникальный плакат 1942 года, где воспроизводится вдохновляющий советских солдат образ Ленина. В то время шли в бой с именем Сталина…

От вышивки до бюста

После смерти Ленина воспроизведение его образа – в картинах, рисунках, в самых разных техниках – стало быстро набирать обороты. Поначалу это не слишком строго контролировалось государством, потому что люди создавали портреты вождя по зову сердца, но затем официальные, тиражируемые по всей стране изображения – бюсты, памятники, плакаты, картины и так далее – стали жестко регламентироваться. Однако в прикладном творчестве тема Ленина по-прежнему была актуальной, и в музейной коллекции есть немало уникальных в этом смысле экспонатов, например: вышивки, коврики, выжигания, резьба по металлу и по дереву. Зрителя наверняка изумит вышивка работника рисового совхоза «Жемчужный» Валерия Кислого – большой портрет Ленина.

Особенно интересно смотреть на образы Ильича, которые создавались людьми других национальностей и рас. Например: есть на выставке портрет Ленина, созданный в Японии, и там он немного похож на японца. Как и на письменном наборе, сделанном на Чукотке, Ленин похож на чукчу, а на картине, где вождь беседует с Дамдином Сухэ-Батором, он немного похож на монгола. Это, кстати, свойственно многим изображениям Ленина с национальным уклоном – он становился немного похож на уроженца тех мест…

– Есть у нас и коллекция значков на тему Ленина. Одну из таких коллекций нам подарила актриса театра имени Горького Евгения Соловьева, – отметила Анжелика Петрук. – Напомнили мы и о символике октябрят-пионеров-комсомольцев. Помните пластиковые звездочки с фотопортретом маленького кудрявого Володи? Такие звездочки были куда престижнее, чем обычные металлические, иметь такую мечтали многие октябрята.

Кстати, октябрятское движение было создано в 1923 году как общество ровесников революции – как раз подросли дети, родившиеся в 1917-м…

Много у нас в коллекции и графических работ Николая Жукова – одного из самых известных ленинистов. Он создал эскиз октябрятской звездочки, его графические работы, посвященные Ленину, одни из самых знаменитых.

В кумачовых залах (именно в этот типичный для образа Ленина цвет выкрасили дизайнеры стены и потолок на выставке), освещаемых лампочками Ильича, пытливый зритель чего только не найдет: и коллекцию бюстов разной величины и из разного материала, и пластинки с записью голоса Ленина и патриотическими песнями (С 1917-го по 1919 год было сделано несколько граммофонных записей. Они сохранились по сей день и воспроизводятся на разных носителях, в том числе на пластинках.) Здесь же монеты и купюры СССР (от червонцев 20–30-х до бумажек 90-х годов). На каждой из них был тот самый профиль, помните? Собрания сочинений Ленина всех лет – от первого (1926 года) до самого полного из 56 томов, в том числе с перепиской. А в небольшом третьем зале выставки в режиме нон-стоп идет хроника 20-х годов и играет любимая музыка Владимира Ильича – та же «Аппассионата», например. Во всей выставке «LENIN. Образ вождя» нет даже намека на идеологию, но тем не менее одним своим существованием она заставляет спорить и думать.

– Тема Ленина до сих пор очень обсуждаемая и непростая, – уверяет Анжелика Петрук. – Тем более в юбилейный год 100-летия революции дискуссии по этому поводу идут везде – от специальной литературы до Интернета. И мы понимаем, что вопрос этот до сих пор больной. Гражданская война давно закончилась, а примирения так и не произошло, общество до сих пор разделено на красных и белых… Понимая это, мы и позиционируем выставку не как способ навязать публике ту или иную точку зрения на тему революции и личности Ленина, а как попытку проследить за тем, как менялся и трансформировался образ вождя в разное время. Мы открыли выставку очень тихо, без прессы. Потому что хотим, чтобы каждый посетитель, придя в музей, сам решал, хочет он посетить эту выставку или нет.