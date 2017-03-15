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Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций

Переехать жить на Дальний Восток в случае получения от государства в бесплатное пользование дальневосточного гектара готовы, по данным ВЦИОМ, около 30 млн россиян. В настоящее время уже более 73 тысяч человек подали заявки на его получение.

Причем более 30 тысяч из них – за последние два месяца, сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на Минвостокразвития. По данным главы министерства Александра Галушки, основной пик интереса россиян пришелся на запуск проекта в феврале-марте.

Пока большая часть заявок отклоняется по техническим причинам. Однако в рамках программы предоставлено уже почти 7,5 тысячи участков. Это позволяет говорить об успехе программы, считает юрист-международник, партнер компании «Деловой фарватер» Роман Терехин.

В свою очередь, профессор кафедры таможенного дела Евразийской интеграции РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Орлов напоминает, что с момента начала третьего этапа программы прошло всего 1,5 месяца и говорить об ее итогах слишком рано.

– Количество заявок прежде всего от жителей региона действительно растет – это фиксирует Минвосток-развития, закреплено и положительное восприятие новации среди населения других регионов РФ. Но говорить о числе реальных переселенцев сейчас не приходится, пока проводится заявочная кампания, – подчеркнул он.

По мнению эксперта, подвести предварительные итоги можно будет не ранее чем через год – к лету 2018 года. Окончательный эффект, на который рассчитывают власти (а это развитие инфраструктуры ДФО и создание стимулов для предотвращения оттока жителей в центральные регионы), возможен не ранее 2030 года.

Самыми перспективными направлениями бизнеса на этих территориях являются сельское хозяйство, промышленность и потенциал лесного фонда. Землю берут под строительство собственного дома, занятие сельским хозяйством, пчеловодством, для охоты и рыбалки, гостиничного обслуживания, создания зон отдыха и рекреации и даже конных прогулок и полей для гольфа. Например, глава администрации Мазановского района Амурской области Михаил Пивень взял участок на слиянии двух рек и намерен использовать его для рыбалки и охоты, привлекая туристов.

Земельный потенциал восточных регионов России поистине велик, его хватит на всех желающих. Из земельного фонда ДФО в 600 млн гектаров используется только 2 млн гектаров, а пригодными для освоения являются 147 млн гектаров, напомнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Иван Соловьев.

– По оценкам, интерес к дальневосточному гектару есть примерно у 30 млн человек. Конечно в первую очередь это жители самого региона, – отметил он.

Вместе с тем, по словам Галушки, кроме заявок от самих дальневосточников пришло значительное число заявлений из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Свердловской области. Интерес есть и среди граждан других стран, хотя для получения земли нужно быть россиянином.

Напомним: участок предоставляется на пять лет, при этом он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность. Причем по одному гектару выделяется на каждого человека, то есть семья из пяти человек сможет взять 5 гектаров.

Закон содержит и антикоррупционный потенциал. Если строится объект недвижимости, то права на него должны быть зарегистрированы в течение 5 лет. Это должно исключить возможность для злоупотреблений чиновников при реализации данного проекта, считает Иван Соловьев.

Интересно, что эксперты, мнение которых приводит «Прайм», считают, что следует активизировать пропаганду дальневосточного гектара, сейчас его пиар недостаточен. Необходима поддержка как федеральная, так и со стороны губернаторов на местах, уверяют специалисты.

Также, чтобы человек решился вести бизнес на Дальнем Востоке, необходимо, чтобы предоставляемый гектар земли был оборудован коммуникациями, в том числе беспроводной связью, к нему от ближайших населенных пунктов вели асфальтированные автодороги, отметил юрист Роман Терехин. А чтобы люди ехали на Дальний Восток не только работать, но и жить, регионы должны быть оснащены школами, детскими садами, больницами, водоснабжением и бесперебойной подачей электричества. Все это должно быть включено в комплекс мер по развитию ДФО.

Автор : Отдел новостей «В»

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Переехать жить на Дальний Восток в случае получения от государства в бесплатное пользование дальневосточного гектара готовы, по данным ВЦИОМ, около 30 млн россиян. В настоящее время уже более 73 тысяч человек подали заявки на его получение.

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