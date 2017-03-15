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Ласковый и нежный монстр

Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Выбор новинок настолько велик, что каждый день недели зритель может ходить в кинотеатр на какой-нибудь свежий фильм.

«Красавица и чудовище» (16+)

Диснеевская сказка, основанная на одноименном мультфильме. Сюжет рассказывать не имеет смысла, а поговорим об особенностях. Среди таковых – шикарные костюмы и декорации, красивая, начищенная до блеска картинка и хорошие спецэффекты.

Необычный для диснеевских фильмов рейтинг «16+» вызван наличием в сказке героя нетрадиционной сексуальной ориентации. Политкорректность сегодня побеждает даже экономику. Возрастной фильтр может отсеять главную целевую аудиторию – детей. Но даже это не пугает компанию настолько, насколько упреки в недостаточной толерантности. С другой стороны, все это пусть остается за скобками фильма, который был и остается хорошей, качественно смастеренной историей о победе традиционной любви над любым, даже самым изощренным злодейством.

«Сплит» (16+)

Кевин – человек, в котором живет не менее 23 личностей, он вынужден похитить трех девушек подросткового возраста. Тем временем, пока они находятся в заточении, самая главная личность Кевина – Чудовище – материализуется.

«Скрытые фигуры» (12+)

Команда афроамериканок проводит для НАСА ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии.

Еще один политкорректный фильм, в котором главные герои – чернокожие девушки – совершают тихий математический подвиг во славу американского космического проекта.

«После тебя» (16+)

Герой Сергея Безрукова – Алексей – поставлен жизнью в отчаянные обстоятельства, когда важным остается лишь одно: что я оставлю после себя? Вопрос, важный для любого мужчины, обострен до предела тем, что Алексей – гениальный танцор, лишенный возможности танцевать. Травма, полученная на сцене 20 лет назад и прервавшая его карьеру, прогрессирует, и совсем скоро Темников не сможет ходить, что для него равносильно смерти. Помочь или просто поддержать героя никто не может, и не потому, что нет желающих, а потому, что он сам этого категорически не желает. Тяжелый характер и неоспоримый талант превратили его жизнь в тотальное одиночество.

В фильме задействован маэстро Валерий Гергиев, сыгравший самого себя, а действие частично разворачивается в настоящем Большом театре.

«Афера по-английски» (18+)

Чэд – великолепный гонщик. Он работает на своего отца, криминального авторитета, и виртуозно уходит от любой погони. Все было хорошо, пока Чэд не решил завязать. Отец заставил пойти на последнее дело. Вот только роскошный особняк, в который вломились грабители, принадлежал самому могущественному человеку в Англии. А он не прощает ошибок.

«Мальчишник в Паттайе» (18+)

Хорошие парни попадают в рай, плохие – в Паттайю. Трое абсолютно безбашенных друзей – фанат Вина Дизеля, закомплексованный богач и боец-лилипут – решаются на отчаянное путешествие в курортный тайский город.

«Везучий случай» (16+)

Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет, который даже не помнит, кто и где покупал. А билет оказывается выигрышный – 43 миллиона рублей! Целое состояние для скромного Екатеринбурга. Выигрыш решили делить на всех. Устроили гулянку, настроили планов… но быстро поняли, что не видать им денег, если о них узнают жены. Мужики выкрадывают свои паспорта и сбегают из дома в Москву. А жены следуют за ними по пятам.

Автор : Сергей ПЕТРАЧКОВ

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