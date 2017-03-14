Владимиру Меньшову нашли кривых родственников

В Москве начались съемки новогоднего фильма «Дед Морозов, или Королевство кривых родственников». Главную роль – отставного военного по фамилии Морозов – играет Владимир Меньшов.
По сюжету одинокий герой фильма редко видит своих родственников. Но его помощник по хозяйству решает проявить инициативу и отправить сообщение близким дедушки о его серьезной болезни и неминуемой скорой кончине. У большинства родственников оказываются корыстные планы, и побороться за наследство старика в дом съезжаются его многочисленные родные.
– Основная часть съемок пройдет в особняке, расположенном в 25 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе, – рассказали нам создатели фильма. – Сначала мы хотели строить декорации, но потом нашли идеальное для нас место в Подмосковье.
В Приморском океанариуме, как сообщила пресс-служба учреждения, перестроили террариум для игуан – оборудовали бассейн на 500 литров, изменили покрытие пола. Прежний был посыпан мелким гравием, и специалисты опасались, что игуаны начнут его глотать.
Работа муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает совершенствоваться, сообщает пресс-служба мэрии.
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