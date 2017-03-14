Владимиру Меньшову нашли кривых родственников

В Москве начались съемки новогоднего фильма «Дед Морозов, или Королевство кривых родственников». Главную роль – отставного военного по фамилии Морозов – играет Владимир Меньшов.

По сюжету одинокий герой фильма редко видит своих родственников. Но его помощник по хозяйству решает проявить инициативу и отправить сообщение близким дедушки о его серьезной болезни и неминуемой скорой кончине. У большинства родственников оказываются корыстные планы, и побороться за наследство старика в дом съезжаются его многочисленные родные.

– Основная часть съемок пройдет в особняке, расположенном в 25 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе, – рассказали нам создатели фильма. – Сначала мы хотели строить декорации, но потом нашли идеальное для нас место в Подмосковье.