Родное сердце не предаст

19 марта на телеканале «Россия» (ВГТРК) – премьера художественного фильма «Родное сердце» режиссера Владимира Кильбурга.
– Это история на животрепещущую тему, – рассказал нам режиссер. – О том, как вчерашние детдомовцы входят во взрослую жизнь, с какими встречаются препятствиями, каким подвергаются опасностям. И о том, что только дружба и любовь помогают им преодолеть трудности, о которых они и не подозревали.
В центре сюжета – история девушки Даши Поляковой, ее играет молодая актриса Дария Руденок. В детский дом она попала подростком после гибели родителей. Она преодолела все трудности и нашла друзей. Но во взрослой жизни Дашу ждут новые испытания. Она уехала учиться в другой город. А когда вернулась назад, узнала, что ее квартира кем-то продана. С друзьями из детского дома Даша начинает расследование и узнает, что уже многие детдомовцы подобным образом лишились жилья…
В Приморском океанариуме, как сообщила пресс-служба учреждения, перестроили террариум для игуан – оборудовали бассейн на 500 литров, изменили покрытие пола. Прежний был посыпан мелким гравием, и специалисты опасались, что игуаны начнут его глотать.
Работа муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает совершенствоваться, сообщает пресс-служба мэрии.
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