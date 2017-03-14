Родное сердце не предаст

19 марта на телеканале «Россия» (ВГТРК) – премьера художественного фильма «Родное сердце» режиссера Владимира Кильбурга.

– Это история на животрепещущую тему, – рассказал нам режиссер. – О том, как вчерашние детдомовцы входят во взрослую жизнь, с какими встречаются препятствиями, каким подвергаются опасностям. И о том, что только дружба и любовь помогают им преодолеть трудности, о которых они и не подозревали.

В центре сюжета – история девушки Даши Поляковой, ее играет молодая актриса Дария Руденок. В детский дом она попала подростком после гибели родителей. Она преодолела все трудности и нашла друзей. Но во взрослой жизни Дашу ждут новые испытания. Она уехала учиться в другой город. А когда вернулась назад, узнала, что ее квартира кем-то продана. С друзьями из детского дома Даша начинает расследование и узнает, что уже многие детдомовцы подобным образом лишились жилья…