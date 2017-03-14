Мария Луговая идет по следу отца

На НТВ главная премьера весны – сериал «Наше счастливое завтра». Главные роли в картине исполнили Илья Носков, Ольга Павловец и Мария Луговая. Маша в проекте играет генеральскую дочь Ольгу Кленовскую, а ее экранными родителями стали Сергей Юшкевич и Юлия Ауг.

– События в фильме происходят в течение 30 лет, с 60-х до 90-х годов прошлого века, – поделилась с нами Мария Луговая. – И многие актеры, в том числе и я, появляемся в сериале в образе 16-летних молодых людей, а в финале сериала нам уже по 46. Вначале зрители увидят мою героиню совсем еще юной, верящей в то, что справедливость всегда побеждает. Она боготворит отца, и все в ее жизни замечательно. Но в один момент все меняется: отца сажают в тюрьму как фарцовщика. И у Ольги, казалось бы, жизнь рушится. Но она не сдается – становится лейтенантом милиции и начинает охоту на цеховиков – подпольных предпринимателей. Но для нее это не способ самоутвердиться, а как бы спор с собственным отцом: как он мог так ее обмануть? Ведь она верила ему и так его любила… На протяжении сериала зрители увидят взросление героев. Персонажи будут меняться не только внутренне, но и внешне – визуально становиться старше. И даже мой голос по мере взросления Ольги будет становиться ниже – в какой-то момент в нем даже появится небольшая хрипотца.