– Название концерта символическое: «Завтра все будет по-другому», – рассказал нам артист. – Я исполню песни, которые знают и любят мои поклонники, – «Перезимуем», «Все будет хорошо», «Чужие сны». Будет и общение с залом, и гости – на сцену вместе со мной выйдут Ева Польна и Слава. А в середине апреля с этой программой я отправлюсь в большой тур по Дальнему Востоку: побываю во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Хабаровске, Южно-Сахалинске и других городах этого красивейшего региона.
Фомин начинает новую жизнь – в Кремле и на Дальнем Востоке
Автор : ИА «Столица»
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