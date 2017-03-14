Фомин начинает новую жизнь – в Кремле и на Дальнем Востоке

Сольный концерт на самой престижной площадке страны – в Государственном Кремлевском дворце готовит Митя Фомин. Причем концерт акустический: на сцене из музыкантов будут три гитариста и трубач.

– Название концерта символическое: «Завтра все будет по-другому», – рассказал нам артист. – Я исполню песни, которые знают и любят мои поклонники, – «Перезимуем», «Все будет хорошо», «Чужие сны». Будет и общение с залом, и гости – на сцену вместе со мной выйдут Ева Польна и Слава. А в середине апреля с этой программой я отправлюсь в большой тур по Дальнему Востоку: побываю во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Хабаровске, Южно-Сахалинске и других городах этого красивейшего региона.