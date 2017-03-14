Депутат Колян нашел себе помощника

На телеканале ТНТ – премьера нового сезона популярного сериала «Реальные пацаны». У главного героя Коли Наумова – теперь уже депутата – новая задача: направить на путь исправления нарушившего закон гражданина Перми Игоря Соловьева.
Именно так в этом проекте появится первый новый персонаж за последнее время. С этой ответственной задачей справился молодой актер Григорий Трапезников.
– Наш бессменный режиссер Жанна Кадникова уже снимала этого актера в одном из эпизодов «Реальных пацанов», – рассказал нам Николай Наумов. – И поэтому, когда мы рассказали ей об идее ввести в сюжет подопечного для Коли, она сразу решила работать именно с Трапезниковым. После проб мы окончательно убедились, что это наш персонаж!
Создатели проекта обещают много неожиданных эпизодов, связанных с новым героем.
В Приморском океанариуме, как сообщила пресс-служба учреждения, перестроили террариум для игуан – оборудовали бассейн на 500 литров, изменили покрытие пола. Прежний был посыпан мелким гравием, и специалисты опасались, что игуаны начнут его глотать.
Работа муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает совершенствоваться, сообщает пресс-служба мэрии.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство