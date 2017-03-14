Депутат Колян нашел себе помощника

На телеканале ТНТ – премьера нового сезона популярного сериала «Реальные пацаны». У главного героя Коли Наумова – теперь уже депутата – новая задача: направить на путь исправления нарушившего закон гражданина Перми Игоря Соловьева.

Именно так в этом проекте появится первый новый персонаж за последнее время. С этой ответственной задачей справился молодой актер Григорий Трапезников.

– Наш бессменный режиссер Жанна Кадникова уже снимала этого актера в одном из эпизодов «Реальных пацанов», – рассказал нам Николай Наумов. – И поэтому, когда мы рассказали ей об идее ввести в сюжет подопечного для Коли, она сразу решила работать именно с Трапезниковым. После проб мы окончательно убедились, что это наш персонаж!

Создатели проекта обещают много неожиданных эпизодов, связанных с новым героем.