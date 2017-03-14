Безруков посрамил Джеки Чана

В новом сериале «Охота на дьявола» на НТВ поклонников Сергея Безрукова ждет эффектная сцена драки с участием любимого актера.

В лучших традициях мировых боевиков артист ловко справляется сразу с несколькими охранниками, не желающими выпускать героя Безрукова из его дома. Все трюки и приемы в этой сцене Сергей исполняет сам, без помощи дублеров.

– Эту драку в проекте ставил каскадер и постановщик трюков Валерий Деркач, с которым я знаком уже очень давно, еще со времен сериала «Бригада», – рассказал Безруков. – На съемках «Охоты на дьявола» он мне сделал комплимент: «Старик, ты все выполняешь без дублера!» Но мне это и самому интересно. Ведь когда ты играешь человека, который владеет приемами, а сам их выполнить не можешь, то теряется достоверность. Некоторые начинают сравнивать меня с Джеки Чаном. Но у Джеки все выполняется с ощущением юмора и не совсем по-настоящему. А у нас в сериале все показано так, как это должно быть в стиле айкидо.