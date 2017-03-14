В гробнице Эссыкуя спится слаще…

Заметив обращенный в ее сторону объектив фотоаппарата, Маша томно вздохнула, и в этом легком вздохе читалось: «Ах, опять эти папарацци». Затем она секунду подумала, приняла изящную позу и кокетливо посмотрела прямо в камеру. Мол, ладно, я понимаю, как неотразима, снимайте...

Маше – официальной музейной кошке, обитающей в музее имени Арсеньева, к фото– и видеокамерам действительно не привыкать. Да что там – у нее даже свой тег в Инстаграме есть!

– Да-да, – подтверждает пресс-секретарь музея Ирина Перевалова, – когда мы заметили, что фото Маши появляются в Инстаграме довольно часто, то сделали тег #музейнаякошкамаша, и им теперь помечают фотографии Маши наши посетители, да и мы сами.

В музей Маша пришла сама. В 2013 году полугодовалым котенком она забрела в теплое, уютное здание в поисках дома, ласки и заботы. Взамен была готова предложить свою заботу – охоту на вездесущих вредителей-грызунов, успокаивающее мурлыканье и свое кошачье обаяние.

«В» уже рассказывал о Маше, когда она только прижилась в музее. За четыре прошедших года кошка освоила все уголки и закоулки, каждый сантиметр этого большого здания и теперь считает себя его полноправной хозяйкой.

– Маша очень гармонично вписалась в музейную обстановку, – рассказывает Ирина Перевалова. – Она любит гулять по залам, разбирается в тематике выставок. Например, облюбовала экспонат «гробница князя Эссыкуя» и периодически укладывается в нее поспать. Разумеется, смотрители зала вежливо, но настойчиво это нахальство пресекают, но Маша не оставляет попыток превратить гробницу князя в свое ложе.

Она любит внимание и охотно позирует перед камерами наших гостей. Ее снимки встречаются среди фотографий на городских конкурсах, где она вроде бы случайно оказалась в кадре. Ее очень любят журналисты, и она часто попадает в разные сюжеты о музее. Ведь Маша всегда приходит на открытие выставок, вращается среди публики, осматривает экспозицию. Не знаем, как так получается, но она всегда на виду. А вот погладить себя разрешает не всем – к кому-то охотно ластится, а от кого-то вежливо уворачивается. Очень не любит большие группы детей и такие экскурсии обходит стороной.

А еще у Маши много поклонников. Очень часто один-два, а то и сразу три кота приходят к окнам первого этажа со стороны внутреннего дворика и сидят, смотрят на нее через стекло. А она в это время изучает их с подоконника. Вообще же, к уличным котам Маша не благоволит. Однажды такой вот бессовестный поклонник запрыгнул в открытое окно и нагло съел ее обед. Кстати, сотрудники просят не подкармливать кошку – она питается хорошо, качественным кормом, а вот всякие чипсы или еще что-то могут не пойти животному на пользу.

Разумеется, Машина вотчина – не только экспозиционная часть музея, но и его служебное крыло. Сюда она приходит, когда устает от популярности. Уже никого не удивляет, что она может подойти к рабочему столу и улечься на нем. Или, бывает, заходит сотрудник в кабинет, а Маша ему стул греет. Однажды, кстати, я сама была свидетелем мини-переполоха в одном из кабинетов музея. Научные сотрудники и хранители коллекций очень переживали – Маша не заходила к ним уже второй день. Начались поиски по внутренним телефонам: «Вы Машу не видели?» И лишь известие, что кошка спит на подоконнике в фондах, успокоило ученых дам.

– Да, – улыбается Ирина Перевалова, – все музейщики и наши гости Машу любят и балуют. А она ходит по музею и считает его своим домом. Собственно, так оно и есть.