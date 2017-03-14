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Любимый азавак вождя туарегов

Почему владельцы собак уникальной породы не хотят, чтобы росла их популярность

Азавак – это африканская, или туарегская, борзая. На протяжении тысячелетий собаки этой породы служили кочевникам Южной Сахары в качестве помощников в охоте и сторожей. В Европе об азаваках узнали только в 1970-х, в России до сих пор знают лишь единицы, а на Дальнем Востоке живут всего три такие собаки, и все – в столице Приморья. Их владельцы Инна и Виталий Коломиец рассказали «В» о своих необычных питомцах.

Предан только тебе, хозяин

– Об этой породе мы узнали в Интернете, муж увидел видео с этими собаками в Сети и очень заинтересовался, – рассказывает Инна. – Начали искать информацию, через знакомых вышли на питомник в Италии. Щенка мы ждали целый год, и наконец в 2012-м у нас появился кобель по кличке Марван. Ждали не зря: мы очень довольны породой, нас полностью устраивает характер животного. Именно поэтому решили приобрести еще двух девочек.

Азавак хорошо подходит для жизни в семье, прекрасно ладит с детьми. И хотя это семейные собаки, стоит знать, что они воспринимают только своих хозяев и недоверчивы к посторонним. Например, на выставках азаваки могут перетерпеть, когда их трогают и гладят чужие люди, но будут вести себя при этом настороженно. Сами же к чужакам никогда не подойдут и, конечно же, ничего не возьмут из чужих рук.

Также Инна отмечает, что эти собаки отличаются высоким интеллектом, поэтому не возникает проблем с их обучением и в процессе общения с ними.

Ни одна кошка не пострадала

Как и все борзые, азавак любит движение, поэтому ему необходимы бег и игры, возможность выплеснуть энергию.

– Эти собаки не подходят для содержания в квартире, им необходима просторная территория, – поясняет Инна. – Для щенков, чтобы они не утратили специфическую походку, свойственную этой породе, так называемый галоп азавака, следует ограничивать нагрузки. Но взрослым азавакам нужны воля и простор для бега. Наших собак мы по мере возможности вывозим в поля, летом совершаем с ними велосипедные прогулки.

В общем, эта порода не подойдет для домоседов, хозяин азавака должен быть активным, как и его питомцы. И дома они любят, чтобы им уделялось внимание, нуждаются в общении, но при этом совершенно ненавязчивы: если сказать «на место», уйдут и не будут мешать. Друг с другом наши собаки ладят хорошо, у них свой прайд, и главный, конечно, Марван.

Как у борзых, у азаваков очень развит охотничий инстинкт. Дома они любят бегать за механическим зайцем, а на улице – за соседскими кошками. Пока, к счастью, ни одна кошка не пострадала.

У вас тут, конечно, не Африка...

Специального ухода африканские борзые не требуют, единственная проблема – наша зима для них слишком холодная, так что на прогулки их следует одевать. К плюсам можно отнести короткую шерсть и тонкую кожу, благодаря этому собаки практически не пахнут, даже если попали под дождь или долго бегали.

– За пределами Африки азаваки живут в основном в Европе, в целом в мире этих собак немного, – говорит Инна. – На самой масштабной выставке – чемпионате мира собак всех пород – присутствует всего 35–40 представителей этой породы, а, например, таких собак, как кане-корсо, в ринге собирается до полутысячи. Но мы даже рады, что их не так много, значит, они не попадут в руки случайных людей и не окажутся на улице, как часто случается с популярными породами собак. Азаваки – замечательные животные, но не хотелось бы, чтобы они становились мегапопулярными. 

Справка «В»

Азавак считается национальным достоянием африканского государства Мали. Порода была выведена кочевыми племенами туарегов. Родина этих собак – Сахель, тропическая саванна в Африке, а названы они в честь долины Азавак, что находится в бассейне реки Нигер. Азаваки до сих пор живут в племенах туарегов, которые используют их для охраны и охоты, также для них наличие собаки – признак высокого статуса. В других странах это в первую очередь собаки-компаньоны.

Кстати, благодаря кочевому образу жизни туарегов их борзые не скрещивались с собаками других пород, что позволяет считать азаваков абсолютно чистокровной породой, сохранившейся в первозданном виде.

Азаваки уступают другим борзым в скорости, но они очень выносливы и выдерживают высокие температуры – собака может преследовать добычу более пяти часов.

Рост азавака достигает в холке 74 см, при этом весит он всего 20–25 кг. Галоп азавака – главный признак породы, во время этого аллюра собака сжимается и разжимается, как пружина, впечатляя невероятной гибкостью.

   

Автор : Елена ВИШНЕВСКАЯ

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