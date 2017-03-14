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Спорт

В Приморье плывет олимпийская гребля

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов и главный тренер российской сборной по гребле Александр Жданов на минувшей неделе с ознакомительным визитом посетили Приморский край. Здесь они рассматривали возможность подготовки отечественной сборной к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Предолимпийский сбор гребцов будет проведен весной 2020-го в Москве, а заключительный этап тренировок и акклиматизация пройдут в первой половине лета того же года во Владивостоке и поселке Лозовом в Золотой долине.

Заметим, что первоначально рассматривались варианты с одним из городов в Республике Корея или в китайском Шанхае. Но, как известно, дома и стены помогают. Поэтому олимпийцы все-таки остановили свой выбор на Приморье. Часть спортсменов отправится на гребную базу «Олимпийскую» в поселке Лозовом. Несколько гребцов будут тренироваться в бухте Новик на острове Русском, где расположена резервная база.

Отметим, что на Олимпиаде в Токио пройдут изменения в программе игр. Добавились дистанции в женское каноэ – одиночка 200 метров и двойка 500 метров. Поэтому именно этим стартам будет уделено особое внимание. Как ранее заявил Евгений Архипов, в 2019 году на чемпионате мира в Сегеде россияне планируют взять максимальное количество лицензий к Олимпийским играм.

Что касается подготовки тренировочной инфраструктуры, то запланирована реконструкция базы в Лозовом. Как рассказали столичные гости, там требуют замены все коммуникации, кровля, необходимо полное переоборудование внутренних помещений с формированием гостиничного фонда, пищеблока и т.д. Нужно будет дооборудовать водный объект. Для того чтобы готовилась и выступала команда, проводились соревнования, необходимо на дистанции выставить водные вешки через каждые сто метров. Этого требует олимпийский уровень подготовки. Потом здесь можно будет проводить знаковые соревнования вплоть до этапов Кубка мира.

Кроме того, будут переоборудованы сопутствующие спортивные объекты, например стадион открытого типа «Энергетик». Как пояснили инспекторы, все объекты нужно подготовить в комплексе, чтобы они могли в дальнейшем круглогодично использоваться не только гребцами, но и другими спортсменами. Предполагается софинансирование работ по 50 % из федерального и регионального бюджетов.

Справка «В»

«В» напоминает, что именно в Приморском крае велась подготовка советских и российских гребцов к Олимпиадам в Мельбурне (1956 год), Токио (1964), Сеуле (1988), Сиднее (2000) и Пекине (2008). Кстати, в столице Японии наш земляк Степан Ощепков стал олимпийским чемпионом в каноэ-двойках на дистанции 1000 метров, после чего создал гребную школу во Владивостоке. Еще один житель приморской столицы заслуженный мастер спорта Иван Штыль на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров стал бронзовым призером летних Олимпийских игр в Лондоне (2012), также он является 12-кратным чемпионом мира и 9-кратным чемпионом Европы.

К слову, в год токийской Олимпиады приморской федерации гребли исполнится 70 лет. За это время было подготовлено 350 мастеров спорта, множество мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта. У молодых приморских спортсменов сейчас есть ориентир в лице Ивана Штыля, который в настоящее время активно готовится к своей второй Олимпиаде. 

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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