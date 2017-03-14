Эффектные буллиты на прощание

«Адмирал» закрыл сезон праздничным представлением в лучших традициях НХЛ

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» простился со своими болельщиками до следующего чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На минувшей неделе под крышей «Фетисов-арены» состоялось гала-представление, в ходе которого спортсмены поблагодарили приморцев за искреннюю поддержку команды в борьбе за Кубок Гагарина на протяжении всего сезона, который длился с августа по март.

Сотни любителей хоккея не только из Владивостока, но и со всего Приморья собрались в субботу, 12 марта, на Спутнике. Корреспондент «В» стал свидетелем этого запоминающегося зрелища. Болельщики ждали своих кумиров у главного входа «Фетисов-арены», ведь действо начиналось именно на традиционной ковровой дорожке перед Дворцом спорта. Тренеры и игроки выходили из клубного автобуса и смешивались с публикой для совместных фото и раздачи автографов.

Основная часть мероприятия развернулась уже на льду, где состоялось мастер-шоу, продолжавшееся несколько часов, как это происходит на матчах звезд НХЛ или КХЛ.

«Моряков» на этот раз разделили на сборную защиты и сборную атаки. «Оборону» на тренерском мостике возглавил травмированный игрок Самвел Мнацян. Наставниками «Атаки» выступили также травмированные капитан команды Оскарс Бартулис и его напарник по звену Джон Блум. Хоккеисты без травм и болезней стали актерами на льду. Роль главного судьи и инспектора матча взял на себя наставник «моряков» Александр Андриевский (справедливости ради отметим, что он ни разу не вмешался в постановочно-игровой процесс с элементами шоу). Пришлось радикально сменить амплуа и двум полевым игрокам: Виктор Александров и Даниил Курашов временно стали вратарями.

Команды соревновались в шести конкурсах. В «Эстафете» Александров во вратарской форме оказался в два раза быстрее Курашова и обеспечил победу «Атаке». «Оборона» следом проиграла и заезд на тюбингах. Зато в конкурсе «Желания» Курашов попал в ворота броском от лицевой линии. На «Хоккейных станциях» форварды оказались в два раза быстрее и точнее команды защитников и вратарей. Ничьей закончился «Адмиральский сейв» (отражение броска или ловля шайбы во вратарскую ловушку). В «Эффектных буллитах» Илья Иванов и Сергей Барбашев сразили зрителей невероятной техникой и фантастическими трюками. Вратарь Никита Серебряков, переквалифицировавшийся на один день в нападающего, пробил буллит на пару с супругой Кристиной, кстати, профессиональной фигуристкой.

В заключительном игровом отрезке под названием «Овертайм» болельщикам показали игру три на три. «Атака» снова продемонстрировала свою мощь, забив больше и оформив итоговую победу над «Обороной».

Трибуны провожали своих любимцев долгими аплодисментами. Теперь спортсмены отправятся на заслуженный отдых (время первого летнего сбора хоккеистов будет определено чуть позднее, о чем «В» сразу же сообщит). Реальный хоккей вернется во Владивосток лишь в конце лета.