Постучи три раза и не забудь одзямасимас

Что японцу хорошо и правильно, то русскому не понять

Кто не знает про страну чудес на Востоке, где живут учтивые люди, ездят по современным автострадам на красивых автомобилях, за считаные минуты на скоростных поездах добираются из одного города в другой, а их роботы-помощники давно перестали быть научной фантастикой? Все это Япония, какой мы ее видим с нашего, западного берега Японского моря.

А как Страна восходящего солнца выглядит изнутри?

Об этом владивостокцам рассказал профессор Ниигатского университета Александр Прасол во время встречи-дискуссии в первой на Дальнем Востоке молодежной муниципальной библиотеке «Бук».

Строго по алгоритму

– 700-летнее правление самураев, которые в битвах недрогнувшей рукой рубили противников, а в критическую минуту и самих себя, сводилось к насаждению дисциплины и иерархичности при обустройстве страны, – рассказывает профессор Прасол. – Формально воинское правление завершилось в 1868 году восстановлением императорской власти, но, став новыми князьями, потомственные самураи еще долго оставались ведущей силой японского общества и определяли пути его развития. Сейчас японские мужчины одеты в красивые костюмы, ездят на электромобилях и ведут себя очень по-джентльменски. Но когда я их спрашиваю: «Вы понимаете, что вы – военные, только в пиджаках?» – они соглашаются: «Да, конечно». И эта воинская дисциплина проявляется во всем. Если вас принимают в японском доме, то хозяйка будет следовать абсолютному ритуалу. Для этого у нее есть алгоритм для каждого движения при приеме гостя.

В качестве примера Александр Федорович привел цитату из инструкции, как правильно раздвигать в квартире перегородки фусума. В ней подробно описывается каждое движение рук, ног и самой перегородки.

– Проявление дисциплины у японцев никак не выражается внешне, при этом стремление следовать канонам проявляется абсолютно во всем, – замечает Прасол. – Я не говорю, что это плохо. Просто все у них делается по инструкции. Японцы даже смеются по инструкции, но сами этого не замечают. Это видно лишь со стороны.

С инструкцией по жизни

Еще одна инструкция для домохозяйки, которую профессор продемонстрировал аудитории, – как правильно ставить обувь в прихожей. Подобные инструкции продаются в книжных магазинах и охотно разбираются молодежью, которая не видит в следовании правилам ничего зазорного, ведь к этому японцев приучают с самого детства.

– Мой сын учился в японской школе, и я как-то пришел его встретить, – рассказывает профессор. – В школе я увидел инструкцию, поясняющую, как должен вести себя ученик, заходя в учительскую. Вот ее дословный перевод:

«1. Аккуратно постучать в дверь три (!) раза.

2. Получив разрешение войти, открыть дверь со словами извинения: «Одзямасимас» (вообще, японцы извиняются всегда, если вторгаются в личное пространство другого человека; например, официантка в ресторане, каждый раз подходя к вашему столику, будет произносить «одзямасимас»).

3. Коротко изложить суть дела.

4. Закончив разговор, извиниться должным образом (снова «одзямасимас»).

5. Выйти, аккуратно прикрыв за собой дверь».

Кстати, началом детства в Японии считается не рождение, а достижение 7-летнего возраста. Связано это с тем, что много веков в стране была высокая детская смертность, о чем сохранилось устойчивое выражение: «До семи лет – среди богов». Считалось, что в этом возрасте малыши вроде как и не люди еще. Таким образом, за 300 лет в Японии сложилась специфическая система воспитания, когда детям от рождения и до школы позволяется буквально все. На них никто не кричит, их не наказывают, даже если они усядутся в лужу, родители будут спокойно на это смотреть. Не скажу, что все мамы так поступают, но большинство точно.

Вместо школы – штаб

– Жизнь в японской школе регламентируют 200 правил взрослого мира, к тому же здесь неукоснительно соблюдается иерархия. Например, ученик 1-го класса должен разговаривать с учеником 2-го более уважительно, чем со своим одноклассником, – объясняет профессор. – Учитель, сенсей, общается с учениками тоже по правилам взрослой жизни. Если в классе становится шумно, он делает замечание: «Вы своим поведением мешаете другим». Стремление не создавать неудобств так велико, что дети тут же замолкают. Причем учитель в классе никогда не повысит голос, не отчитает ученика при всех. Для воспитательной беседы провинившегося вызывают в учительскую. Вот там, пользуясь тем, что их никто не видит, учитель может орать на ребенка, трясти над его головой кулаками. Больше нигде.

Интересно, что воспитание в японской школе строится на принципах коллективизма. Там в самоуправление не играют. В каждом классе создается несколько комитетов, и каждый ученик выбирает, чем он будет заниматься параллельно учебе. Например, есть комитет, который отвечает за меню школьного обеда. Или за сохранение растений в кабинете. Другой комитет проверяет на входе в школу стрижки и чистоту ногтей. Таким образом, ученик, нарушающий школьные правила, порицается не учителями, а своим коллективом.

Школа в каждом районе города – это штаб. Ребенок не может пойти учиться в другое образовательное учреждение, кроме ближайшего.

– Если вдруг мальчишки на улице затеют драку, взрослые не станут их разнимать, а позвонят в школу и расскажут об инциденте, – говорит Александр Прасол. – Школа отвечает за все, что происходит с ее учениками. При этом все школы в Японии унифицированы, школьные программы одинаковы. Все ученики одного возраста в одно и то же время читают один и тот же материал и сдают его по одинаковым методикам.

Энтузиазм на первом месте

Отличные оценки и примерное поведение в школе могут дать шанс выпускнику поступить в университет без вступительных экзаменов.

– Для этого нужно получить письмо от директора школы с рекомендацией. Что фактически является узаконенным блатом, – поясняет Прасол. – Но и здесь все не так просто. Если выяснится, что «блатной» студент плохо учится и неадекватно себя ведет, то в университете не будут принимать никаких санкций к директору, просто на следующий год его рекомендация будет проигнорирована.

Хотя трудно представить себе, чтобы в вуз зачисляли митрофанушек, учитывая, что в Японии абитуриенты сдают вступительные экзамены три раза. Первый – в ноябре, за полгода до поступления, второй – в январе, это такой же ЕГЭ, как у нас, и в феврале экзамен проводит сам университет.

Образование студенты получают фундаментальное базовое, специализации их учат уже непосредственно на производстве. К молодым специалистам компании предъявляют определенные требования, топ-10 которых, по словам профессора, выглядит так:

– На первом месте – трудовой энтузиазм. Это значит, что работодатель хочет, чтобы человек горел на работе, независимо от поручений. Второе требование – умение вести деловое общение. Дело в том, что многие японцы зажаты и не умеют говорить, совсем не умеют возражать. Требование «коллегиальное сотрудничество» означает, что компания не потерпит конфликтов в коллективе. Важна для работодателя и активная жизненная позиция, которая сводится к простому правилу: «Если у тебя нет работы, найди ее себе сам». Базовые знания компьютерных программ Word, Excel, PowerPoint и иностранных языков занимают пятую строчку рейтинга. Следующее требование – «здравый смысл»: всем нужны нормальные сотрудники, без закидонов. При этом они должны иметь творческое воображение, то есть вносить рацпредложения по улучшению своей работы. Профессиональные знания оказались только на восьмом месте! Затем идет общительность, а замыкает десятку физическое здоровье.

Бизнес и ничего личного

– Японцы – интроверты, они все знают о себе самих и точно знают, как японский партнер будет себя вести по отношению к ним. Поэтому ведут бизнес толково, агрессивно и быстро, – рассказывает Александр Федорович. – При этом они крайне неловко чувствуют себя во внешней среде. Например, не знают, как вести себя с русскими. И, как правило, проводят одну встречу за другой, каждый раз поясняя, что сейчас они не могут дать точного ответа, так как им нужно посоветоваться. Такое их поведение кажется нелогичным. Как-то в разговоре я попытался аргументированно доказать свою точку зрения. Меня вежливо выслушали и продолжили разговор, как будто ничего не было. У нас, в России, с моими доводами точно бы согласились, в Японии они не значили ничего. Многие европейцы, много лет работающие с японцами, пришли к выводу, что если во время переговоров прибегать к логике и голому расчету, то вы прослывете бездушным и холодным человеком, с которым можно иметь дело только в крайнем случае.

Богач, бедняк...

– У японцев болезненное отношение к неравенству. Их мечта, чтобы все люди были равны, – говорит Прасол. – Среди руководителей даже был проведен тест «Две секретарши». По условию задачи обе дамы выполняют одинаковый объем работы. Но одна справляется быстро и четко, а вторая медленно и потому задерживается на работе, чтобы все доделать. Вопрос: должны ли они получать одинаковую зарплату? Абсолютное большинство ответило «да».

Стремление к усредненности в японском обществе привело к тому, что 85 процентов жителей страны называют себя средним классом. Сказать «я богатый» в Японии считается неприличным.

Они часто говорят про себя, что являются бедными, но при этом считают себя средними. Причем прибедняются все. Когда я только приехал в Японию устраиваться на работу, денег у меня было крайне мало, а телефонные переговоры стоили очень дорого. Поэтому я купил себе факс и с его помощью решал многие вопросы. Спустя некоторое время ко мне приходит преподаватель с экономического факультета (у которого зарплата порядка 5000 долларов) и говорит: «Извините, я бедный, у меня факса нет, можно я с вашего отправлю сообщение»? И для большинства такое поведение – норма.

Рождены, чтобы умереть

– К смерти японцы относятся довольно просто. Отчасти этому способствовало буддийское учение о карме и переселении душ. А учитывая, что в XIII–XIV веках в Японии шла сплошная гражданская война, умирать для японцев стало почти так же естественно, как и жить, – объясняет профессор. – Руководившие страной самураи придерживались лаконичного правила: «Мы рождены, чтобы умереть». Конечно, поначалу крестьяне эту точку зрения не разделяли. Но за 700 лет традиции и привычки знати постепенно позаимствовали все слои населения.

В современной Японии спокойно относятся и к эвтаназии, но узаконить ее пока не хотят. Для японцев стать первыми в этом вопросе неприлично. Они ждут, когда несколько стран ратифицируют закон об умерщвлении, облегчающем предсмертные страдания, и лет через 10 примут его у себя.

Даже самоубийство не считается в Японии грехом, более того, подобная смерть рассматривается как один из приемлемых вариантов выхода из кризиса. Можно стараться, пытаясь выкрутиться из сложной ситуации, а можно ничего не делать и с достоинством уйти из жизни. В соответствии с этой исторической традицией больше всего самоубийств в Японии совершают две категории граждан: пожилые люди, для которых уход из жизни – это благородный способ перестать быть обузой для детей, и современные самураи – полицейские и военные. Кодекс чести для них превыше всего...

Восток – дело тонкое

Завершая беседу, Александр Федорович подчеркнул: описывая жизнь другого народа, можно незаметно для себя опуститься до критиканства, особенно когда чужие обычаи кажутся непонятными, а жизненный уклад – вычурным. Поэтому и в своих книгах, и в публичных выступлениях профессор Прасол подробно рассказывает об истории Японии, о том, как этот трудолюбивый народ преодолевал все трудности и вывел свое государство в мировые лидеры. Скорее всего, именно присущее японцам строгое следование канонам и позволило разгромленной и опустошенной после Второй мировой войны стране подняться с колен и достичь процветания.

Некоторым участникам дискуссии показалось, что высказывания профессора местами были категоричны и излишне эмоциональны, на что тот заметил: избавиться от субъективности, описывая нашего восточного соседа, пока не получалось ни у кого. Вообще же, Страна восходящего солнца значительно многограннее, чем удается разглядеть даже самому наблюдательному чужеземцу. И с загадочностью восточной женщины продолжает хранить свои тайны от чужих глаз.

Справка «В»

Александр Прасол родился и вырос во Владивостоке, окончил японское отделение Восточного факультета ДВГУ (ныне ДВФУ). Последние 20 лет живет в Японии, работает в Ниигатском университете международной культуры и информации. Написал и издал несколько книг об этой стране, в том числе «Япония: лики времени», «От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава». Дважды удостоен премии в области научно-популярной литературы «Просветитель».



