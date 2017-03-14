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ТОФ готовится к десантированию на Матуа

Командование Восточного военного округа совместно с Русским географическим обществом начало подготовку к очередной научно-исследовательской экспедиции на курильский остров Матуа. Об этом корреспонденту «В» сообщил информированный источник в штабе Тихоокеанского флота.

Вторая научно-исследовательская экспедиция на Курилы пройдет с июня по сентябрь 2017 года. Сейчас составляется детальный план обследований острова Матуа, ведется подбор личного состава и необходимой для изыскательских работ техники. Все это делается по приказу командующего округом генерал-полковника Сергея Суровикина.

Осколки Второй мировой

«В» напоминает, что первая экспедиция Минобороны РФ и Русского географического общества на Матуа была проведена минувшим летом. В ней приняли участие более 200 человек. Специалисты провели свыше тысячи лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям и более 200 измерений внешней среды. Была проведена радиационная и химическая разведка более 120 км маршрута, обследованы все фортификационные сооружения, размещенные на острове, и более 100 исторических объектов. Водолазы провели гидрографическое исследование бухт и заливов острова. Инженеры-строители подправили причальную стенку, к которой теперь могут швартоваться корабли и суда среднего водоизмещения.

Для обеспечения работы экспедиции на Матуа оборудован лагерь, введены в эксплуатацию полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая и санитарно-эпидемиологическая лаборатория.

Напомним также, что в прошлом году российские военные и ученые предъявили миру настоящую сенсацию. На Матуа они нашли объекты, подтверждающие присутствие на Курилах в годы Второй мировой войны подводных лодок гитлеровской Германии.

Некоторые подробности рассказал СМИ лично министр обороны РФ и президент Русского географического общества Сергей Шойгу: «Завершились несколько месяцев кропотливой работы на Матуа, но загадок по-прежнему много. Не изучены полностью многочисленные тоннели и подземные сооружения. Предстоит выяснить, откуда на Матуа появилась посуда японской императорской семьи, в большом количестве заполненные соляркой и пустые топливные бочки с маркировкой Третьего рейха».

В пользу версии о присутствии на острове немецкого подводного флота говорит и тот факт, что участники экспедиции нашли в одной из береговых скал огромную пещеру с причальной стенкой, в которой легко размещалась подводная лодка той поры. Речь идет именно о размерах гитлеровской субмарины, поскольку у Японии на вооружении были только подлодки-малютки. Без сомнения, соорудили искусственную пещеру с причалом трудолюбивые японцы. Что касается бочек с горючим, то на них нанесена маркировка с надписью «Горючее вермахта. 200 литров». И даты: 1939, 1943, 1945 годы. По соседству с пещерой находилась также подземная резиденция для командования гарнизона или отдыха экипажей фашистских субмарин.

Зачем нам тот берег скалистый?

Что касается дней сегодняшних, то сейчас на Матуа планируется реконструкция островного аэродрома и одной из трех имеющихся в наличии взлетно-посадочных полос. Ведь в перспективе здесь планируется разместить военно-морскую базу ТОФ.

По словам генерала армии Сергея Шойгу, Минобороны РФ «предполагает восстановить и начать довольно активно эксплуатировать этот остров как транспортную магистраль Тихоокеанского флота – как с севера на юг, так и с востока на запад».

Недавно туда доставили георадары и бурильную установку для продолжения поисковых работ. Снабжением поискового отряда займется морская группировка ТОФ в составе шести судов и кораблей.

Задачи будущей военно-морской базы, скорее всего, не стратегические, но тактические. Во-первых, она будет прикрывать внутренние воды России в Охотском море и устье реки Амур. Это именно те задачи, которые раньше выполняли базы ВМФ в Советской Гавани (морская) и Хабаровске (речная).

Во-вторых, именно отсюда, с Матуа, начинается кратчайший путь к военно-морским базам США в Тихом океане на Гавайях, Алеутских островах и западном побережье Америки, а также к морским коммуникациям снабжения баз в Японии и на Филиппинах.

В-третьих, новая база станет необходимым промежуточным звеном Тихоокеанского флота между Приморьем и Камчаткой, где развернуты основные силы ТОФ.

Ну и в завершение стоит отметить, что в случае необходимости морская группировка на Матуа сможет поддержать огнем артиллерийско-пулеметную дивизию 68-го армейского корпуса, дислоцированную на Южных Курилах.

Если судить по морским глубинам на подходе к Матуа, то здесь можно разместить корабли из серии корветов, которые сейчас строятся для ТОФ на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. А для усиления парочке корветов можно придать звено ракетных катеров, вооруженных крылатыми или противокорабельными ракетами.

Также после реконструкции пирса для подводных лодок здесь сможет находиться минимум одна дизель-электрическая «Варшавянка» с мощным оружием на борту в виде ракет, торпедо-ракет и торпед. Вот тогда любой вероятный противник точно побоится сунуться в Охотское море, а заодно будут прикрыты фланги Камчатки, Сахалина и Приморья.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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