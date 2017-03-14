Подводникам усовершенствовали самостоятельное спасение

Экипажи подводных лодок получат усовершенствованное спасательное снаряжение подводника, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Минобороны РФ по военно-морскому флоту Игоря Дыгало.

– Экипажи строящихся атомных и дизель-электрических подводных лодок будут оснащаться усовершенствованным спасательным снаряжением подводника, которое предназначено для самостоятельного спасения личного состава из аварийной подводной лодки с глубин до 220 метров, – уточнил Дыгало, сообщив, что снаряжение уже прошло опытную эксплуатацию в НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ в Санкт-Петербурге.

– Планируется, что усовершенствованным спасательным снаряжением подводника будут оснащаться экипажи атомных стратегических и многоцелевых лодок, которые строятся для ВМФ России, а также экипажи дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, серия из шести единиц которых будет построена для Тихоокеанского флота, – отметил представитель ВМФ. Одновременно планируется переоснастить новым снаряжением экипажи подводных лодок, уже находящихся в составе подводных сил ВМФ России.

В состав снаряжения входит изолирующий дыхательный аппарат и гидрокомбинезон. Также оно может оснащаться парашютной системой ПП-2, роль которой – тормозить всплытие подводника на поверхность, чтобы предотвратить кессонную (декомпрессионную) болезнь.