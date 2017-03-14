Подводникам усовершенствовали самостоятельное спасение

Экипажи подводных лодок получат усовершенствованное спасательное снаряжение подводника, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Минобороны РФ по военно-морскому флоту Игоря Дыгало.
– Экипажи строящихся атомных и дизель-электрических подводных лодок будут оснащаться усовершенствованным спасательным снаряжением подводника, которое предназначено для самостоятельного спасения личного состава из аварийной подводной лодки с глубин до 220 метров, – уточнил Дыгало, сообщив, что снаряжение уже прошло опытную эксплуатацию в НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ в Санкт-Петербурге.
– Планируется, что усовершенствованным спасательным снаряжением подводника будут оснащаться экипажи атомных стратегических и многоцелевых лодок, которые строятся для ВМФ России, а также экипажи дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, серия из шести единиц которых будет построена для Тихоокеанского флота, – отметил представитель ВМФ. Одновременно планируется переоснастить новым снаряжением экипажи подводных лодок, уже находящихся в составе подводных сил ВМФ России.
В состав снаряжения входит изолирующий дыхательный аппарат и гидрокомбинезон. Также оно может оснащаться парашютной системой ПП-2, роль которой – тормозить всплытие подводника на поверхность, чтобы предотвратить кессонную (декомпрессионную) болезнь.
В Приморском океанариуме, как сообщила пресс-служба учреждения, перестроили террариум для игуан – оборудовали бассейн на 500 литров, изменили покрытие пола. Прежний был посыпан мелким гравием, и специалисты опасались, что игуаны начнут его глотать.
Работа муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает совершенствоваться, сообщает пресс-служба мэрии.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство