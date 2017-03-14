На красном танке – к победе

В Восточном военном округе завершился первый этап окружного конкурса «Танковый биатлон».

Первым состязанием стала «Индивидуальная гонка», в которой победу завоевали танкисты из Приморья.

Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев, по итогам двух соревновательных дней победу среди 15 лучших танковых экипажей округа одержали танкисты, представляющие общевойсковую армию, дислоцированную в Приморском крае. Второй результат – у сахалинцев.

У участников еще несколько испытаний – «Вождение танка», «Спортивный», «Опорный пункт», «Район сосредоточения» и «Комплексная полоса». Они позволят определить лучший экипаж ВВО, который получит право представить округ на всеармейском этапе «Танкового биатлона».

Кстати, приморский экипаж «воюет» на танке темно-красного цвета. Накануне состязаний для команд-участниц, как сообщает сайт Минобороны РФ, были определены не только очередность выполнения этапов конкурса, старта, номера заезда в индивидуальной гонке, но и цвета машин. Команда из Приморского края выходила четвертой на темно-красном танке. Экипажу Забайкальского края определили синий цвет машины, Амурской области – белый, Республике Бурятия – желтый, Сахалинской области – светло-зеленый.