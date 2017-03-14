На красном танке – к победе

В Восточном военном округе завершился первый этап окружного конкурса «Танковый биатлон».
Первым состязанием стала «Индивидуальная гонка», в которой победу завоевали танкисты из Приморья.
Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев, по итогам двух соревновательных дней победу среди 15 лучших танковых экипажей округа одержали танкисты, представляющие общевойсковую армию, дислоцированную в Приморском крае. Второй результат – у сахалинцев.
У участников еще несколько испытаний – «Вождение танка», «Спортивный», «Опорный пункт», «Район сосредоточения» и «Комплексная полоса». Они позволят определить лучший экипаж ВВО, который получит право представить округ на всеармейском этапе «Танкового биатлона».
Кстати, приморский экипаж «воюет» на танке темно-красного цвета. Накануне состязаний для команд-участниц, как сообщает сайт Минобороны РФ, были определены не только очередность выполнения этапов конкурса, старта, номера заезда в индивидуальной гонке, но и цвета машин. Команда из Приморского края выходила четвертой на темно-красном танке. Экипажу Забайкальского края определили синий цвет машины, Амурской области – белый, Республике Бурятия – желтый, Сахалинской области – светло-зеленый.
В Приморском океанариуме, как сообщила пресс-служба учреждения, перестроили террариум для игуан – оборудовали бассейн на 500 литров, изменили покрытие пола. Прежний был посыпан мелким гравием, и специалисты опасались, что игуаны начнут его глотать.
Работа муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает совершенствоваться, сообщает пресс-служба мэрии.
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