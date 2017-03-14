За мороженое можно будет расплатиться Чебурашкой

Центробанк РФ расширил план выпуска монет на 2017 год и собирается представить новую серию, посвященную советской и российской мультипликации. Всего до конца нынешнего года будет выпущено шесть коллекционных мультмонет совокупным тиражом более 300 тысяч штук, сообщает сайт antiqario.ru.

Детали оформления новых памятных монет пока не приводятся. Нумизматы ожидают увидеть на их реверсе всем известных и любимых героев популярных советских мультфильмов: Крокодила Гену и Чебурашку, Кота Леопольда, Винни Пуха и Пятачка, Малыша и Карлсона, Дядю Федора и его друзей из «Простоквашино» и других. Скорее всего, вряд ли обойдется без культовых персонажей «Ну, погоди!» Волка и Зайца.

Всего ожидается выпуск шести монет. Три изделия номиналом 25 рублей будут выполнены из медно-никелевого сплава, общее количество – 100 тысяч экземпляров. Будут еще три монеты номиналом по 3 рубля, отчеканенные из серебра. Но выйдут они в ограниченном количестве, всего по 3 тысячи штук каждая.

Поскольку в плане Центробанка указана также российская мультипликация, вероятно появление на монетах и более современных мультперсонажей. За последние годы отечественная анимационная индустрия выпустила немало работ, герои которых достойны украшать монеты этой коллекции. Например, персонажи серии мультфильмов про богатырей русских, про Машу и Медведя и прочие.

Есть мнение, что Центробанк будет выпускать по несколько монет в год, посвященных героям мультиков.