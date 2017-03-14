Впиши свою строку в историю

Увековечить память о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, может каждый житель Приморья. Истории о подвигах фронтовиков будут опубликованы в книге «Народный альманах памяти», сообщается на сайте Министерства культуры РФ.
В первый том альманаха войдут истории, присланные с 9 по 30 марта 2017 года. После проверки на подлинность и соответствие законам РФ они обязательно будут изданы.
Остальные работы войдут в последующие выпуски, которые будут издаваться до мая 2018 года по мере их создания. Каждый желающий сможет заказать для себя и своих родственников любое количество печатных экземпляров альманаха с доставкой по России.
Ознакомиться с правилами проекта и загрузить свои текстовые материалы и фотографии можно на его официальном сайте https://bookscriptor.ru/heroes/.
В Приморском океанариуме, как сообщила пресс-служба учреждения, перестроили террариум для игуан – оборудовали бассейн на 500 литров, изменили покрытие пола. Прежний был посыпан мелким гравием, и специалисты опасались, что игуаны начнут его глотать.
Работа муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает совершенствоваться, сообщает пресс-служба мэрии.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство