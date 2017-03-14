Впиши свою строку в историю

Увековечить память о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, может каждый житель Приморья. Истории о подвигах фронтовиков будут опубликованы в книге «Народный альманах памяти», сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

В первый том альманаха войдут истории, присланные с 9 по 30 марта 2017 года. После проверки на подлинность и соответствие законам РФ они обязательно будут изданы.

Остальные работы войдут в последующие выпуски, которые будут издаваться до мая 2018 года по мере их создания. Каждый желающий сможет заказать для себя и своих родственников любое количество печатных экземпляров альманаха с доставкой по России.

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