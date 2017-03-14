Молодежь, город ждет твоего выбора

Во Владивостоке продлен прием заявок на участие во втором городском конкурсе социальных проектов антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Это наш выбор!». Работы принимаются до 25 марта включительно, сообщает пресс-служба мэрии.
Организатор конкурса – МКУ «Молодежный ресурсный центр» при поддержке управления по делам молодежи администрации Владивостока.
К участию приглашаются команды учреждений профессионального образования краевого центра. Им предстоит разработать и описать идею проекта, направленного на профилактику употребления психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. Конкурсные работы принимаются в двух номинациях:
«Лучшая практика по пропаганде ЗОЖ» (в виде презентации Power Point объемом до 10 слайдов); «Лучший социальный ролик по пропаганде ЗОЖ» (до 4 минут).
Вошедшие в число победителей, будут реализованы в приморской столице при поддержке Молодежного ресурсного центра.
Подать заявку можно по адресу: Владивосток, ул. Пограничная, 12 или на e-mail info@mrc-vlad.ru с пометкой «Это наш выбор!». Справки по тел. 222-22-94 (Ксения Васильевна Харлан).
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