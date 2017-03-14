Международные авиамаршруты отмечают существенный рост

Международный аэропорт Владивосток в феврале 2017 года оказал услуги более 127 тыс. пассажирам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий пассажиропоток вырос на 8 %, сообщили в пресс-службе АО «Международный аэропорт Владивосток».

Существенный рост отмечается на международных авиалиниях – пассажиропоток вырос на 30 % и составил 48 тыс. человек.

Лидерами по динамике роста пассажиропотока в феврале на международных воздушных линиях стали направления: Владивосток – Бангкок, Владивосток – Чанчунь, Владивосток – Камрань, Владивосток – Токио, Владивосток – Пекин. Среди внутренних направлений наибольшее увеличение роста пассажиропотока отмечено на направлениях: Владивосток – Благовещенск, Владивосток – Якутск.

Всего в этом году услугами аэропорта Владивосток воспользовались более 262 тыс. человек, что на 12 % больше, чем за аналогичный период 2016 г. Внутренними авиалиниями – порядка 161 тыс. человек, что составляет 4 % роста к 2016 г. На международных воздушных линиях с начала года было обслужено более 101 тыс. пассажиров, что на 29 % выше показателя прошлого года.