Лед тает – не испытывай судьбу

Шутки с ноздреватым, тающим, опасным льдом, а именно таким сейчас покрыты частично Амурский залив и бухты острова Русского, могут быть плохи. 11 марта специалисты поисково-спасательной службы сняли с оторвавшейся льдины двух 14-летних подростков.

Инцидент произошел в районе острова Скребцова в акватории Амурского залива. Оперативному дежурному поступило сообщение, что на оторвавшейся льдине в море уносит детей. Сразу же к месту происшествия было направлено судно на воздушной подушке с группой спасателей. Спасательная операция осложнялась тем фактом, что подросткам приспичило погулять по льду уже под вечер, когда стемнело. Вот тебе и романтика... К счастью, все завершилось благополучно, медицинская помощь ребятам не потребовалась.

Специалисты еще раз напоминают, что в связи с потеплением выход на лед опасен для жизни. Кстати, как сообщила пресс-служба края, с 15 марта сотрудники МЧС и Приморской поисково-спасательной службы начнут дежурить на водных акваториях в круглосуточном режиме. Сейчас в Приморье работают семь судов на воздушной подушке, готовых оказать помощь на воде. Они базируются в районе станции Санаторной, Второй Речки, полуострова Эгершельда, острова Русского. Кроме того, сейчас сотрудники Приморской поисково-спасательной службы регулярно проводят тренировки по спасению людей, провалившихся под лед, отрабатывается взаимодействие с другими оперативными службами.