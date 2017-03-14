Конкурс в Общественную палату, как во ВГИК

Своих кандидатов в члены Общественной палаты Приморья представили некоммерческие организации региона. Из 34 претендентов депутаты Законодательного собрания края должны выбрать только десятерых. Среди кандидатов есть ученые, общественные деятели, финансисты, но большинство составляют спортсмены, бизнесмены и силовики.

Решение, кто из них займет место в Общественной палате, будет принято 29 марта на заседании ЗС ПК путем тайного голосования. Предварительно вопрос рассматривался в региональном комитете парламента на минувшей неделе. Народные избранники решили не заслушивать выступления кандидатов по отдельности, а проголосовать сразу за весь список.

– Иначе мы должны будем заслушать более 30 выступлений, – пояснил председатель комитета Джамбулат Текиев. – Если есть вопросы к конкретному человеку, давайте зададим их.

– Я бы хотел каждого послушать, – высказал пожелание депутат Владимир Гришуков.

– У всех документы в порядке, – заметил в ответ Текиев. – Вопрос, достоин ли отдельный кандидат или не достоин, мы не рассматриваем.

Еще один депутат поинтересовался, как ведется проверка документов соискателей.

– В законе об Общественной палате предусмотрено, что лица, выдвинувшие свои кандидатуры, не должны иметь судимости, – уточнил он. – Как решается этот вопрос?

– В анкете каждый кандидат указал, что он не имеет судимости, – рассказал Николай Вачаев, директор КГКУ «Аппарат Общественной палаты Приморского края». – Если потребуется проверка, то мы их проверим.

Отметим, что в состав Общественной палаты войдут 30 человек. Десять предлагает губернатор, десять – Законодательное собрание и еще десять – некоммерческие организации, которые зарегистрированы на территории Приморья и работают не менее трех лет.

Справка «В»

Основная цель Общественной палаты Приморского края – обеспечение взаимодействия населения, общественных объединений и иных некоммерческих организаций с органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления.