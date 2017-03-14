Конкурс в Общественную палату, как во ВГИК

Решение, кто из них займет место в Общественной палате, будет принято 29 марта на заседании ЗС ПК путем тайного голосования. Предварительно вопрос рассматривался в региональном комитете парламента на минувшей неделе. Народные избранники решили не заслушивать выступления кандидатов по отдельности, а проголосовать сразу за весь список.
– Иначе мы должны будем заслушать более 30 выступлений, – пояснил председатель комитета Джамбулат Текиев. – Если есть вопросы к конкретному человеку, давайте зададим их.
– Я бы хотел каждого послушать, – высказал пожелание депутат Владимир Гришуков.
– У всех документы в порядке, – заметил в ответ Текиев. – Вопрос, достоин ли отдельный кандидат или не достоин, мы не рассматриваем.
Еще один депутат поинтересовался, как ведется проверка документов соискателей.
– В законе об Общественной палате предусмотрено, что лица, выдвинувшие свои кандидатуры, не должны иметь судимости, – уточнил он. – Как решается этот вопрос?
– В анкете каждый кандидат указал, что он не имеет судимости, – рассказал Николай Вачаев, директор КГКУ «Аппарат Общественной палаты Приморского края». – Если потребуется проверка, то мы их проверим.
Отметим, что в состав Общественной палаты войдут 30 человек. Десять предлагает губернатор, десять – Законодательное собрание и еще десять – некоммерческие организации, которые зарегистрированы на территории Приморья и работают не менее трех лет.
Справка «В»
Основная цель Общественной палаты Приморского края – обеспечение взаимодействия населения, общественных объединений и иных некоммерческих организаций с органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления.