Как стать послом Победы

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило конкурс, по результатам которого лучшие волонтеры страны будут отобраны для участия в главных парадах Победы 9 Мая – на Красной площади в Москве и военно-морском параде в Севастополе.
Как сообщили в департаменте по делам молодежи администрации края, отбор продолжится до 20 марта. Возможность стать послом Победы есть у каждого активного и инициативного гражданина из любого региона Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет. Будет отобрано 200 лучших добровольцев.
Для участия в конкурном отборе необходимо пройти по ссылке на сайте общественного движения, заполнить анкету, зарегистрироваться на мероприятие «Послы Победы» до 20 марта. При регистрации кандидат указывает свой опыт в волонтерской деятельности, прикладывает свои грамоты и дипломы. Имена победителей будут определены в начале апреля.
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