Здесь уже давно не провинция

Куда во Владивостоке записываются в очередь иностранцы с круизных лайнеров

Уникальный альбом «Русское искусство XVIII – начала XX века в собрании Приморской картинной галереи» представили на днях публике в столице Приморья. По большому счету, такое полное и солидное издание, демонстрирующее эти коллекции, увидело свет впервые.

Даже в Москве любуются

– Ранее у нас вышел лишь небольшой каталог по русскому искусству в мягком переплете, издательство «Белый город» выпустило свой альбом о нашей коллекции, но все это было немного не то, – рассказывает директор Приморской картинной галереи Алена Даценко. – А это издание, приуроченное к 50-летнему юбилею галереи, который мы отмечали в прошлом году, сделано иначе. Коллекция представлена так, как мы считали необходимым: от количества картин и скульптур до истории самой галереи. Мы постарались включить в альбом максимум произведений, составляющих золотой фонд нашей коллекции, даже то, что хранится в запасниках.

В альбоме несколько разделов. Первый – это история галереи. Затем самый большой раздел – русская живопись, над ним работала Ольга Батиевская, наш главный специалист в этой области. Большой раздел занимает русская графика, это тема моих исследований. Наша графическая коллекция очень достойная, и я думаю, что в скором времени мы сделаем выставку этих произведений, ведь их не выставляли давно. Небольшой раздел – русская скульптура, в наших фондах ее не так много, но о ней необходимо рассказать. Например, о нашей знаменитой «Клеопатре» Попова, о работах Клодта и Антокольского. Над этим разделом работала Наталья Левданская.

В работе над альбомом мы ориентировались на издания, которые выходили в Русском музее, в Третьяковке, хотели соответствовать этому уровню, и у нас, я думаю, получилось. Он понравится и музейщику, которому прежде всего важна информация, что происходило с произведением, в какой коллекции оно находилось, и простому читателю, который в первую очередь смотрит на иллюстрации.

Замечу, что альбом успел выйти еще в то время, когда наши фонды экспонировались в рамках проекта «Золотая карта России» в Третьяковской галерее, правда, почти перед закрытием. Так там за какие-то 20 дней было куплено 80 альбомов!

В прошлом году мы издали также два тематических альбома: «Городской романс», посвященный проходившей у нас выставке из фондов Третьяковской галереи, и альбом русской живописи, подготовленный к выставке наших фондов в Третьяковке.

– Вы представили альбом во Владивостоке после того, как вернулись из Москвы картины, выставлявшиеся там. Сейчас все они в родных залах...

– Но все же экспозицию мы немного изменили. Учли замечания коллег из Третьяковской галереи. В 2015-м, когда еще только шла подготовка к «Городскому романсу» и «Золотой карте России», к нам приезжала Нина Дилова, экспозиционер Третьяковки с колоссальным опытом работы. Она посмотрела внимательно нашу экспозицию и дала ценные советы: где сменить багет, какие картины поменять местами. Мы внесли эти изменения, сделали свои корректировки. Даже Марка Шагала выставили. Пожалуйста, кто соскучился, приходите и смотрите.

Маринисты в морском городе уместны

– А какие привозные выставки вы намерены показать приморцам?

– Мы ведем переговоры с Русским музеем о выставке западноевропейского искусства в 2018 году, с Эрмитажем – о выставке одного шедевра (не буду раскрывать всех деталей, намекну только, что это будет экспонат из античной коллекции), которая пройдет в Дни Эрмитажа в последнюю неделю сентября.

С Третьяковской галереей готовим проект, связанный с великим маринистом Иваном Айвазовским и художниками Морского ведомства. Надеюсь, что у нас все сложится и в конце 2017 года мы порадуем Владивосток прекрасной выставкой. Планируем привезти около 10 произведений Айвазовского, включим в экспозицию имеющееся у нас полотно этого художника. Также мы намерены включить в экспозицию лучших маринистов того времени – Боголюбова, Лагоева, возможно, и произведения мариниста Блинова, который, кстати, написал вид на бухту Золотой Рог в то время, когда порт Владивосток только был основан. Эта картина хранится в запасниках Центрального государственного военно-морского музея. Думаю, это будет большой подарок Владивостоку, ведь кому, как не нам, чувствовать энергетику морской живописи.

В этом году мы отмечаем 50-летие нашей реставрационной мастерской и обязательно устроим выставку, посвященную рассказу о том, как была отреставрирована картина «Изгнание из рая». Также сейчас мы создаем мини-истории о том, как и какие картины в нашей экспозиции были отреставрированы. Все эти истории будут помещены в залах рядом с полотнами.

Убрать сараи, вернуть балкон

– Несколько слов о том, как идут дела в будущем центре «Эрмитаж-Владивосток». Часть залов там будет отдана вам, верно?

– Да, это предусматривалось изначально. Что такое центр «Эрмитаж-Владивосток»? Представители Эрмитажа сразу объясняли свою политику: они ни в коем случае не претендуют на все здание. Центр – это спутник. Как говорил Михаил Пиотровский, будучи во Владивостоке, может быть, через 10 лет центр «Эрмитаж» не будет интересен зрителю и спутник уйдет с орбиты, но у галереи останется прекрасное, полностью оборудованное современными системами здание, в котором можно проводить выставки любых музеев мира.

Здание будущего центра «Эрмитаж-Владивосток» на Светланской, 38/40 передано нам в оперативное управление. Замечу, что наш центр будет немаленьким – сопоставимым по размерам с казанским и заметно больше тех, что в Выборге, Томске и Екатеринбурге.

На первом этаже будет располагаться центр «Эрмитаж-Владивосток», эти залы с колоннами, с сохранившейся уникальной лепниной будут выставочными. А на втором этаже мы планируем сделать постоянную экспозицию приморского искусства – это наша давняя мечта. Коллекция у нас большая, возможно, будем показывать не все сразу, а по периодам: например, полгода – экспозиция 20–30-х годов, полгода – 50–60-е и так далее.

Также мы хотим на новых площадях сделать «Фарфоровый кабинет» – представить коллекцию замечательного приморского фарфора, который когда-то хранился в музее Владивостокского фарфорового завода. Это уникальные авторские, расписанные вручную вещи, которые занимали почетные места на зональных и республиканских выставках. Ведь когда-то наш фарфоровый завод гремел на весь Дальний Восток, сюда приехали работать художники по керамике, которые потом стали золотым фондом приморского прикладного искусства. Увы, судьба завода оказалась несчастливой. В итоге большая часть его музейной коллекции попала к нам в фонды, и мы считаем, что она достойна своей экспозиции.

В планах также организация на площадях центра различных детских программ. Хотим создать несколько мастерских. Например, мастерскую печатника, дадим ей имя Андрея Камалова. Там будет стоять большой печатный станок Андрея Камалова, а художники будут учить детей печатным техникам графики. Планируем сделать мастерскую керамики и другие. В центре будут проходить лектории, ожидается минимум три лектория в год из Эрмитажа.

– Как идет процесс приведения здания и прилегающей территории в порядок?

– Непросто. Особая работа предстоит со стороны морского фасада, где будет главный вход. Прилегающий двор, конечно, в ужасном состоянии. За долгое время фасад здания и дворик были изуродованы хаотическими пристройками, какими-то сарайчиками. От всех этих наслоений будем избавляться. На фасаде будет восстановлен существовавший там чугунный балкончик на колоннах. Все, что было пристроено к чайному домику, также будет демонтировано, а сам домик останется, поскольку его нижняя часть является памятником истории.

В итоге после всех очисток площадь двора и сквера в нем станет больше, мы намерены сохранить все деревья. Также будет увеличен дебаркадер, поскольку машины с произведениями искусства будут заезжать снизу, там будут происходить разгрузка и подъем с технических этажей. Думаю, когда все работы будут завершены, это здание станет великолепным.

Конкуренция? Отлично!

– Вам также удалось вернуть себе часть здания на Алеутской, 14, что много лет занимали разные организации...

– Да, ведь изначально все здание передавалось именно под картинную галерею. Но в нем едва ли не с 30-х годов уже была сберкасса. И началось: вы не переживайте, они вот-вот съедут... Это «вот-вот» длилось и длилось, все директора галереи пытались решить вопрос, но только при содействии вице-премьера Ольги Голодец дело сдвинулось с мертвой точки. Эти 600 квадратных метров будут нам возвращены. Там будет представительство Третьяковской галереи. Это значит, что они будут проводить одну выставку в год, а в остальное время мы сможем использовать залы под свои выставочные проекты. И мы этому очень рады.

– Не боитесь ли вы конкуренции, которая неизбежно появится, когда во Владивосток придут такие крупные музеи, как Эрмитаж, Третьяковка, Русский музей?

– Я уже говорила, что центр «Эрмитаж-Владивосток» организуется на нашей базе, а значит, придя взглянуть на то, что выставлено на первом этаже, посетитель зайдет и к нам, на второй. Кроме того, наши фонды уникальны. Такой солидной коллекцией русского и западноевропейского искусства на всем Дальнем Востоке обладают только наша галерея и музей в Хабаровске. И все, кто приезжает во Владивосток, в том числе иностранные туристы, приходят на нее взглянуть (к слову, в мае ожидаются два круизных лайнера, и у нас уже огромная запись групп, которые придут в наши залы).

Но даже если мы ощутим возросшую конкуренцию, это же хорошо, это заставит нас работать лучше. Мы уже сегодня стараемся так составлять выставки, чтобы они соответствовали уровню столичных, а не провинциальных, чтобы нам не было стыдно за них. И все, кто посещает наши залы, говорят: нет никакого ощущения провинциальности ни у вас, ни в музее имени Арсеньева, уровень очень высокий. И мы давно не стоим на месте, стараемся расти.