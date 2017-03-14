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«Не надо с нами сюсюкаться, просто верьте в нас»

Мечты сбываются, если рядом с детьми небезразличные взрослые…

Поклонники шоу «Минута славы» не могут простить Ренате Литвиновой жестокое обращение с одним из участников программы – танцором Евгением Смирновым… Интернет кипит от возмущения. А в это время российские артисты помогают детям исполнить мечту – в буквальном смысле встать на ноги.

Парень танцует наперекор судьбе. После аварии ему, чемпиону России по брейк-дансу, ампутировали ногу выше колена. Но Женя нашел в себе силы снова начать танцевать, даже на одной ноге. И вскоре стал участником популярной передачи «Танцы» на ТНТ, а потом его заметил музыкальный продюсер Максим Фадеев и пригласил сняться в клипе. Воодушевленный успехом, молодой человек отправился на «Минуту славы». Красиво выступил. И услышал от Ренаты Литвиновой совет «пристегнуть ногу», так как, на ее взгляд, не стоит преподносить себя зрителям как ампутант…

Евгений – сильный человек, но даже ему нужна поддержка друзей, поклонников, коллег по танцевальному коллективу. Артисты, которые помогают детям с ограниченными возможностями и основали фонд «Жизнь в движении», разработали направление, которое так и назвали: «Хочу ходить». На концерте, устроенном этим фондом, Женя был гвоздем программы – зал аплодировал ему стоя. Как, впрочем, и другим участникам, которые своим примером показали, что все возможно, если есть мечта и люди, которые верят в тебя.

Чудо без волшебства

Артист и худрук Театра наций Евгений Миронов – один из попечителей фонда «Жизнь в движении». И он знает всю историю его создания.

– Все началось с Саши Шульчева, мальчика из интерната, – рассказывает Миронов. – Он родился без ног, и родители отказались от него. Мы узнали о нем, когда Саше было уже 15 лет. Взрослый парень, личность… Мы попытались помочь. Собрали деньги. И всемирно известный хирург сделал операцию, чтобы Саша мог пользоваться протезами. Мы вместе прошли через все, что бывает в таких случаях, – боль, неудачу первых шагов, падения... Но все это стоило пройти. Саша встал на ноги. И все осознали, что стали свидетелями чуда. И устроили мы его сами – без всякого волшебства, одним своим участием. А потом был праздник, торжество. И Саша пригласил на танец одну из основательниц фонда – Наташу Шагинян… Так с истории Саши началась наша программа «Хочу ходить», которая стала одной из самых главных в нашем фонде.

«Хочу ходить» – это мечта встать на ноги, сделать первые самостоятельные шаги, войти во взрослую жизнь. И мечты сбываются, если рядом с этими ребятами небезразличные взрослые… Теперь – вот уже четвертый год – на сцене Театра наций мы проводим благотворительный концерт «Жизнь в движении» при поддержке фонда «Артист» и его годовой акции «Артисты – детям». Это особенное мероприятие. На сцену выходят известные артисты и ребята, которые только раскрывают свои ресурсы. Именно здесь любой человек может понять, что возможности каждого из нас безграничны.

Награда – счастливый финал

Евгений Миронов, Анатолий Белый, Юлия Пересильд, Ирина Пегова рассказали истории подопечных фонда, чьи мечты уже осуществились. Все они необыкновенные. О каждом мальчике или девочке можно снять фильм… Да, в нем будет место и горю, и отчаянию, но финал этого фильма счастливый. Ведь каждый осуществил самую большую мечту: встал на ноги и сделал первые шаги. Да что там встал на ноги – сел на велосипед, поехал на роликах, начал играть в футбол!

– Мне 15 лет, – рассказывает Полина, участница концерта. – Я уже давно поставила для себя цель: стать художником-иллюстратором. Мечтаю переехать в Санкт-Петербург и поступить в художественный университет. А еще я хотела бы, чтобы каждый в этом мире был счастлив. Да, еще хочу прокатиться на велосипеде. У меня был протез, но такой, с которым эту мечту не осуществишь… А теперь мне сделали операцию в Америке, поставили новый протез. И папа сразу пообещал, что купит мне велосипед, теперь-то я точно смогу поехать. Я рада, что сегодня оказалась на концерте «Жизнь в движении». Он благотворительный – возможно, мы кому-то еще поможем… А еще здесь я познакомилась с потрясающими ребятами – Даней Плужниковым из шоу «Голос. Дети», с Герой из «Синей птицы». Они классные!

Не стесняйтесь просить помощи!

А еще фонд поставил на ноги мальчика из далекого чеченского села, который даже не ходил в школу, потому что она далеко, а возить его не было возможности. Все это время мальчик мечтал быть рядом с друзьями.

– Меня зовут Рахман, мне 10 лет. Я очень хотел самостоятельно ходить, играть с другими детьми в прятки и догонялки, в футбол. И мечтал научиться кататься на роликах…

Благодаря помощи фонда «Жизнь в движении» Рахману сделали сложную операцию в Америке и после этого сконструировали легкий и удобный протез.

– У нас есть маленький мальчик Проша, ему всего 5 лет, – рассказывает Евгений Миронов. – Он не смог быть на нашем концерте, потому что у него режим, он уже спит в это время. Он всегда мечтал о красном мотоцикле – и он теперь у него есть. А еще – после операции – он может самостоятельно ходить и даже бегать. Мама его уже научила! Конечно, наш фонд не может решить все проблемы, а вот обратить внимание людей нашей страны на то, что проблема такая существует, мы можем. И мы можем сказать: нужно пытаться что-то делать для семей, где есть такие проблемы. Бывает, что у кого-то из соседей такая беда, а они стесняются рассказать о ней, попросить помощи… Так вот, мы призываем: не нужно стесняться! Обращайтесь за помощью, выходите на нашу сцену. Все эти ребята – талантливейшие люди! Мы гордимся каждым из них. Благодаря им я понял: если Бог создал физическое ограничение, он дает огромное внутреннее богатство.

Они заявят миру о себе

На благотворительном концерте выступали именитые звезды и дети, которые давно мечтали выйти на большую сцену. И вот – они на ней. Зрители уже успели полюбить певцов Даниила Плужникова, Геру Аристову, танцора Евгения Смирнова.

Женя – из Краснодара, потерял ногу в автомобильной аварии. На концерте он выступил вместе со знаменитым танцевальным коллективом из Томска «Юди». Не так давно артисты приняли участие в легендарном зарубежном шоу «Британия ищет таланты» и даже стали финалистами, заявив о себе на весь мир. И Женя не потерялся в звездном коллективе, на одной ноге он выполнял немыслимые трюки и танцевальные движения под аплодисменты зала. Сам Евгений не считает, что делает что-то героическое. Ведь он и до аварии был известным танцором – чемпионом России по брейк-дансу. Да, была вероятность того, что после трагического случая жизнь его изменится в корне и он станет человеком, которого лишили любимого занятия… Парень пытался танцевать с протезом, но тот был таким тяжелым, что удержать равновесие во время танца оказалось невозможно… И тогда он вышел на сцену на одной ноге. И стал танцевать! И вовсе не для того, чтобы вызывать жалость, а чтобы показать: мечты сбываются, если есть люди, которые в тебя верят.

– Такие концерты – это большое доброе дело, – говорит Даниил Плужников, победитель телешоу «Голос. Дети». – Ведь они дают возможность помочь тем, кто в этом нуждается. Для кого-то это может быть напоминанием. Ведь люди могут попросту не знать о том, что сейчас кому-то тяжело и плохо. А когда на сцену выходят дети с ограниченными возможностями, это становится еще и примером того, что даже у детей есть сила духа, у них есть чему поучиться...

– А для меня такие концерты – еще один шаг к моей мечте, – говорит Гера Аристова финалистка «Синей птицы». – А мечтаю я петь в Большом театре. И еще хочу помогать людям с ограниченными возможностями, чтобы и их мечты осуществились. Я много занимаюсь, учусь петь профессионально. У меня есть педагог, который готовил меня к конкурсу «Синяя птица», это Наталья Дмитриевна Трихлеб. Она строгая, и это очень хорошо. С нами, детьми, сюсюкаться нельзя – ничего хорошего из этого не получится. Но она верит в меня, и это самое главное!

Немного в стороне от певцов держался музыкант Алексей Романов. Он приехал на концерт из Казани. Мальчик сделал невозможное: имея особое строение кистей рук, самостоятельно научился играть на фортепиано…

– Я сыграл свое любимое произведение итальянского композитора Людовико Эйнауди, – говорит Алексей. – А вообще, у меня много любимых произведений, в том числе и масштабных, на шесть страниц, например. Я могу играть, не останавливаясь, семь минут. Сейчас разучиваю сложную татарскую композицию.

В музыкальную школу я не сразу попал. Сначала сам пытался научиться играть на фортепиано, просто на клавиши нажимал, потом на слух стал мелодии подбирать, потом друзья начали помогать, которые уже чему-то научились в музыкальной школе. Никто из них не сказал: «Зачем тебе это надо, это невозможно!» Все хотели мне помочь. Одну сложную композицию так разобрали, что я даже с оркестром мог выступать. Ну а когда я уже что-то умел делать, пришлось и музыкальной школе сдаться, взять меня на обучение. Можно сказать, что она сдалась последней! (Смеется.) И сейчас я очень стараюсь. Бывают, конечно, косяки – куда без них?.. Но я счастлив, что занимаюсь тем, что люблю…

На прощание артисты концерта «Жизнь в движении» обменивались адресами и телефонами, шутили, смеялись. Договаривались сообщать новости друг другу. И встретиться – обязательно встретиться.

    

Автор : Лариса ЗЕЛИНСКАЯ, ИА «Столица»

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