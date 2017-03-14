Юных талантов найдет «Соловушка»

Традиционный городской конкурс юного вокалиста «Соловушка» пройдет в этом году во Владивостоке в одиннадцатый раз. Принять в нем участие приглашаются юные вокалисты в возрасте от 5 до 18 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Конкурс пройдет 25 марта с 9 часов в муниципальном Дворце детского творчества Владивостока (каб. 32). Концерт победителей состоится 26 марта в большом зале ДДТ (Океанский проспект, 43). Начало в 12 часов.

Как рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, конкурс «Соловушка» был организован в 1997 году по инициативе руководителя детской хоровой студии «Камертон» Натальи Лифановой. Он проводится один раз в два года и призван находить талантливых, одаренных детей и повышать профессиональный уровень учащихся и педагогов дополнительного образования.

Участники конкурса будут разделены на три возрастные группы, в каждой из которых выберут лучших вокалистов, дуэт и трио. Кроме того, учреждена и тематическая номинация «Произведения приморских авторов».

Заявки на участие принимаются до 17 марта по адресу: Океанский проспект, 43, каб. 32 (Дворец детского творчества, студия «Камертон»). В заявке необходимо указать фамилию, имя, возраст участника; фамилию, имя, отчество педагога и концертмейстера полностью; названия исполняемых произведений, их композиторов, авторов текста; направление и номинацию, в которых будет выступать участник; коллектив (образовательное учреждение).

Телефоны для справок: 8-924-231-40-77 (Ковалева Лариса Алексеевна), 8-914-681-11-20 (Лифанова Наталья Георгиевна) и 8-902-483-04-89 (Курило Татьяна Юрьевна).