Самострой теряет этажи

Снос незаконной постройки возле дома Элеоноры Прей – объекта культурного наследия конца XIX века – продолжается во Владивостоке. Демонтированы уже два из семи этажей самостроя.

Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, подрядная организация продолжает демонтаж незаконной постройки, работы идут с опережением графика, кроме того, на объекте увеличено количество работников.

Демонтаж должен быть выполнен за 90 суток. Все затраченные средства, в том числе на разработку проекта, будут взысканы с застройщика.