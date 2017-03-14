Самострой теряет этажи

Снос незаконной постройки возле дома Элеоноры Прей – объекта культурного наследия конца XIX века – продолжается во Владивостоке. Демонтированы уже два из семи этажей самостроя.
Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, подрядная организация продолжает демонтаж незаконной постройки, работы идут с опережением графика, кроме того, на объекте увеличено количество работников.
Демонтаж должен быть выполнен за 90 суток. Все затраченные средства, в том числе на разработку проекта, будут взысканы с застройщика.
В Приморском океанариуме, как сообщила пресс-служба учреждения, перестроили террариум для игуан – оборудовали бассейн на 500 литров, изменили покрытие пола. Прежний был посыпан мелким гравием, и специалисты опасались, что игуаны начнут его глотать.
Работа муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает совершенствоваться, сообщает пресс-служба мэрии.
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