Подсадные утки готовы к встрече с настоящими

Сезон весенней охоты на водоплавающую дичь на территории Приморья начинается 25 марта.
Как уточняет краевая пресс-служба, в южных районах края охота на дичь будет разрешена с 25 марта по 3 апреля. В центральных – с 1 апреля по 10 апреля, в северных – с 15 апреля по 24 апреля включительно.
При этом любители посидеть на зорьке с ружьем должны строго соблюдать правила охоты. За этим будут строго следить 11 оперативных групп государственного охотничьего надзора совместно с полицией.
Разрешено добывать гусей, селезней и вальдшнепов, кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края. Весенняя охота проводится с профилями гусей, чучелами уток и подсадными утками.
В Приморском океанариуме, как сообщила пресс-служба учреждения, перестроили террариум для игуан – оборудовали бассейн на 500 литров, изменили покрытие пола. Прежний был посыпан мелким гравием, и специалисты опасались, что игуаны начнут его глотать.
Работа муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает совершенствоваться, сообщает пресс-служба мэрии.
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