Подсадные утки готовы к встрече с настоящими

Сезон весенней охоты на водоплавающую дичь на территории Приморья начинается 25 марта.

Как уточняет краевая пресс-служба, в южных районах края охота на дичь будет разрешена с 25 марта по 3 апреля. В центральных – с 1 апреля по 10 апреля, в северных – с 15 апреля по 24 апреля включительно.

При этом любители посидеть на зорьке с ружьем должны строго соблюдать правила охоты. За этим будут строго следить 11 оперативных групп государственного охотничьего надзора совместно с полицией.

Разрешено добывать гусей, селезней и вальдшнепов, кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края. Весенняя охота проводится с профилями гусей, чучелами уток и подсадными утками.