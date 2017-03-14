МФЦ Владивостока удлиняет рабочую неделю

Работа муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает совершенствоваться, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, для удобства горожан отделение № 4 МФЦ (ул. Невельского, 13) с 1 апреля будет работать без выходных дней по следующему графику: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу с 8.00 до 20.00, в среду – с 11.00 до 20.00, в воскресенье – с 8.00 до 19.30.
Напомним, что по аналогичному графику работают отделения № 3 (пр. 100 лет Владивостоку, 44) и № 5 (Партизанский пр., 28а).
Остальные отделения МКУ «МФЦ ВГО» продолжат работу по прежнему графику: понедельник – с 9.00 до 17.30, вторник, четверг, пятница – с 9.00 до 20.00, среда – с 11.00 до 20.00, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье – выходной.
График работы отделения МФЦ в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, 36): понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45, суббота, воскресенье – выходной. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.
График работы подразделения МФЦ на о. Русском (ул. Экипажная, 10): вторник, четверг – с 9.30 до 16.00 .
В Приморском океанариуме, как сообщила пресс-служба учреждения, перестроили террариум для игуан – оборудовали бассейн на 500 литров, изменили покрытие пола. Прежний был посыпан мелким гравием, и специалисты опасались, что игуаны начнут его глотать.
Работа муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает совершенствоваться, сообщает пресс-служба мэрии.
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