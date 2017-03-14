Горожан научат выращивать бахчевые

О том, как выращивать огурцы, кабачки, патиссоны и тыкву, расскажут дачникам Владивостока уже в предстоящую субботу, 18 марта. Автором лекции станет кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов.
– В рамках выигранного гранта от администрации Владивостока Союз садоводов города продолжает проводить занятия для садоводов и огородников, – отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. – В преддверии нового дачного сезона специалисты рассказывают о выращивании овощей. Занятия проводятся еженедельно по субботам.
Занятия, сообщает пресс-служба мэрии, проходят на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903). В связи с пропускным режимом в университете при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
В Приморском океанариуме, как сообщила пресс-служба учреждения, перестроили террариум для игуан – оборудовали бассейн на 500 литров, изменили покрытие пола. Прежний был посыпан мелким гравием, и специалисты опасались, что игуаны начнут его глотать.
Работа муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает совершенствоваться, сообщает пресс-служба мэрии.
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