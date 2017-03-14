Если игуана зеленеет, значит у нее все хорошо

В Приморском океанариуме, как сообщила пресс-служба учреждения, перестроили террариум для игуан – оборудовали бассейн на 500 литров, изменили покрытие пола. Прежний был посыпан мелким гравием, и специалисты опасались, что игуаны начнут его глотать.

Игуанам физиологически нужна вода, особенно во время линьки. Хотя особого интереса к бассейну игуаны пока не проявляют. Возможно, это дело времени. Сейчас их ежедневно купают, приучая к рукам и давая возможность почистить и увлажнить кожу. Игуаны не любят, когда их берут в руки, но в воде расслабляются.

В террариуме живут три игуаны. Это одиночные животные с крайне развитой территориальной конкуренцией. Поначалу здесь жили две самки и два самца. Один из них повел себя очень агрессивно: никого не подпускал к еде, лампам. Гонял с любых хороших, на его взгляд, мест. Пришлось деспота отселить. Оставшийся самец куда более спокойный и вполне уживается с двумя самками.

Игуаны травоядны. В океанариуме их кормят листовым салатом, добавляя овощи и фрукты. Животные особенно ценят кабачки. Пища для игуан нормирована и дозирована: если животное перекормить некоторыми овощами и фруктами, оно может и цвет поменять. Например, на оранжевый после моркови или тыквы.