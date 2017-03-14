Здравствуйте, я ваш косметолог!

Поход в салон красоты может стать русской рулеткой, если вместо специалиста вы попадете в руки безграмотной аферистки

Криминальные таланты разного пошиба встречаются в любой сфере человеческой деятельности. Но, пожалуй, одними из самых беспринципных можно назвать мошенников, которые подвизаются на ниве оказания услуг в области здоровья и красоты. И вовсе не потому, что красота, согласно расхожему выражению, требует жертв. Просто именно в этой области жертвы обманщиков рискуют не только и не столько деньгами, сколько своим здоровьем, а то и жизнью. И даже не подозревают об этом.

В отделе полиции № 3 по Первореченскому району Владивостока недавно было закончено расследование уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере, совершенного гражданкой Инной Стрижевой, 1981 года рождения, матерью троих детей, между прочим*.

Не пожалею и сестру родную

По словам старшего следователя Кристины Зубрилиной, потерпевшие от мошеннических действий Стрижевой – не какие-то простофили с улицы, а руководители коллективов, деловые люди с высшим образованием и жизненным опытом. А вот обманувшая их аферистка (на юридическом языке таких называют мошенницами на доверии) имела в кармане только аттестат об окончании средней школы. Однако отсутствие специального образования, медицинского либо фармакологического, не мешало ей подвизаться в индустрии косметологии. И, надо признать, весьма успешно. К счастью, нанести прямого ущерба здоровью или внешнему виду клиентов фирм и салонов красоты, которыми руководили эти деловые люди, Стрижевая просто не успела. Хотя все шло к тому. Но обо всем по порядку...

В девичестве Инна Стрижевая, коренная жительница Владивостока, носила фамилию Кандыбова. Внешне непривлекательная (мимо такой дамы пройдешь и не заметишь), без женского шарма и сексуальности, на которую клюют мужчины, она умудрилась четыре раза выйти замуж, соответственно, меняя фамилии и паспорта. С замужеством ей не везло: первый супруг пропал без вести, второй погиб, с третьим, чью фамилию она сейчас носит, развелась. В настоящее время у Стрижевой очередной благоверный и очередная фамилия – Силантьева, но паспорт остался от предыдущего брака, выданный на фамилию Стрижевой (по словам обвиняемой, новый документ она не успела получить из-за отсутствия времени). Именно под этой фамилией знал ее предприниматель, проходящий ныне по уголовному делу в качестве первого потерпевшего.

Как рассказала «В» майор юстиции Зубрилина, за многолетнюю службу в правоохранительных органах она впервые столкнулась с такой наглой и беспринципной мошенницей, которая ради удовлетворения своих корыстных интересов способна переступить даже через близких людей. И это не преувеличение.

В ходе следствия было установлено, что Инна Стрижевая неоднократно обманывала свою старшую сестру Галину, после чего та прервала с ней всяческие отношения, хотя они живут в одном доме, правда, в разных подъездах. Даже в гости к родной матери сестры приходили в разное время, чтобы не встречаться. Конечно, учитывая родственные связи, у следствия было предположение, что Галина – соучастница одной из афер младшей сестры. Версия не подтвердилась, но об этом позже...

Была исполнительна и убедительна

Трудовая биография Инны Стрижевой – это прыжки с одного места работы на другое. И везде она была связана с косметической продукцией: кремами, пилингами, скрабами, тониками, маслами, бальзамами и прочим. Одно время даже держала свой косметический салон, но он обанкротился.

В октябре 2014 года Стрижевая (тогда она работала под фамилией Силантьева) устроилась на работу в компанию «Люкас» на должность дерматокосметолога (соответствующего образования, напомним, она не имела). Трудно сказать, какими талантами Инна очаровала руководство фирмы, но ей поручили продвигать косметическую продукцию известного мирового бренда и проводить обучающие семинары с потенциальными покупателями. На этих семинарах Силантьева реализовывала рекламируемую продукцию, а деньги сдавала в кассу компании, при этом отношения между ней и ООО «Люкас» строились на полном доверии, без юридического оформления финансовых обязательств.

Работа эксперта-коммивояжера приносила ей небольшой доход. Только Инне хотелось большего. И ей подфартило. В конце 2014 года хозяин «Люкаса» Николай Пономарев задумал открыть аптечный пункт. Дело перспективное, торговля медикаментами – очень выгодный бизнес: люди будут болеть всегда. Осталось дело за малым – получить фармакологическую лицензию. Для этого нужны дипломированные провизоры, а также заключение госэпиднадзора на соответствие помещения. И здесь свою помощь предложила Инна Силантьева. Она убедила Пономарева, что у нее есть свой человек в лицензионном отделе, который полностью возьмет на себя решение данной проблемы.

Из показаний потерпевшего, директора ООО «Люкас» Пономарева Н.Р.: «К Силантьевой как к работнику у компании не было претензий. Она была исполнительна, быстро обучаема, все у нее получалось. И она меня убедила, что сможет помочь получить фармацевтическую лицензию. В начале декабря 2014 года я передал ей 183 тысячи рублей из своих личных сбережений на оформление лицензии. Силантьева написала расписку о получении этой суммы, где указала, что лицензия будет готова до конца декабря 2014 года. На другой день Силантьева принесла расписку на получение денег от некой Мироновой Ирины Анатольевны, сотрудницы лицензионного отдела, которая, как уверила меня Силантьева, будет непосредственно заниматься оформлением нашей лицензии. В расписке было указано, что Миронова получила 200 тысяч рублей. Силантьева пояснила, что именно такую сумму необходимо заплатить для получения лицензии. И что ей пришлось добавить 17 тысяч рублей. Она сказала, что с деньгами разберемся, когда лицензия будет готова. Меня такой вариант расчета устроил. Данная расписка придала мне уверенности в словах Силантьевой, и я стал еще больше доверять ей».

Лицензия есть, но не ваша

Еще через три дня Силантьева принесла Пономареву заявку в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» на осмотр помещения и попросила ее заполнить. По ее словам, это чистая формальность – никто помещение осматривать не будет.

– Вам не придется ходить по кабинетам, я все сделаю сама. Лицензия будет готова через две недели, – пообещала Силантьева.

Пономарев никогда ранее не занимался оформлением лицензий, поэтому не знал, сколько надо заплатить за эту бюрократическую процедуру. Он полагал, что его сотрудница полностью владеет информацией. И допускал, что в указанную сумму входит ее денежное вознаграждение «за суету».

Однако к обещанному сроку лицензия не была готова. Силантьева заявила, что надо немного подождать, мол, конец года, впереди новогодние праздники, у чиновников запарка и «нужный» человек не успевает с оформлением. Не получил Пономарев долгожданный документ и в январе 2015 года, но и тогда тревоги не почувствовал. Силантьева только что вернулась из Москвы с учебы, была загружена отчетами и семинарами, то есть ей было не до походов в лицензионный отдел.

А в конце января офис «Люкаса» навестили сотрудники госэпиднадзора, они захотели осмотреть помещение будущей аптеки. По реакции Силантьевой можно было понять, что она удивлена этому визиту. На вопрос Пономарева, что, собственно, происходит, Инна протянула ему копию приказа по лицензионному отделу с круглой печатью и подписью, где черным по белому был прописан номер фармацевтической лицензии (№ ФС-25-02-00041). Мол, все под контролем. «Получение документа – дело времени», – пояснила Силантьева. И Пономарев успокоился.

Потом у него появились личные проблемы, и открытие аптеки отложили на некоторое время. А в конце апреля Силантьева... уволилась, так и не представив обещанную лицензию. И на телефонные звонки не отвечала. А когда до нее все-таки дозванивались, переносила дату получения документа под разными предлогами: то заболела, то попала в ДТП, то на дне рождения у подруги за городом, то «нужного» человека нет на месте.

Пудрила мозги руководителю фирмы Инна вплоть до июня 2015 года, пока Пономарев не настоял на походе в лицензионный отдел, на улицу 1-ю Морскую, вместе с ним. Экс-сотрудница почему-то согласилась. Но в кабинете, где, по словам Силантьевой, работала ее знакомая Ирина Миронова, выяснилось, что специалиста с такой фамилией никогда в отделе не значилось. Более того, никто не подавал заявку на получение лицензии для компании «Люкас». Когда же Пономарев показал копию приказа, где был указан номер лицензии, чиновница его огорошила: под данным номером оформлена лицензия на... воинскую часть!

Выйдя из кабинета, директор компании «Люкас» понял, что его кинули. Будучи человеком культурным, он не стал трясти Силантьеву за грудки и заниматься рукоприкладством. Пономарев пригрозил пойти в полицию, если ему не возместят причиненный ущерб. Инна не возражала, пообещав отдавать деньги частями. Стоит ли говорить, что и это обещание она не сдержала? В итоге Пономарев обратился наконец за помощью в полицию...

Ловкие пальчики – признак мастерства?

А тем временем псевдокосметолог продолжила свою деятельность на выбранном поприще. Теперь Инна Стрижевая-Силантьева устроилась в салон красоты «Люсьена» в центре Владивостока, где администратором работает ее старшая сестра Галина.

К сведению: в отличие от обычных парикмахерских услуг, на которые лицензии и сертификаты не требуются, для косметологических услуг, оказываемых в приличном салоне красоты, такие разрешительные документы просто обязательны. Специалист-косметолог должен иметь высшее медицинское образование, кроме того, каждые пять лет обязан подтверждать свою квалификацию получением соответствующего сертификата. А при работе с определенными видами косметических препаратов необходимо иметь еще и лицензию.

Так вот, в мае 2015 года Стрижевую взяли в «Люсьену» косметологом – по рекомендации Галины, заверившей свое начальство, что необходимые для работы документы – диплом об окончании медицинского вуза и диплом врача-дерматолога – у ее младшей сестры есть. То есть руководство салона даже не удосужилось лично проверить документы соискательницы столь ответственной должности, поверив администратору на слово!

В качестве проверочного теста новоявленный косметолог сделала хозяйке салона... массаж лица. Дама осталась довольна, и добро на работу было получено. Так «специалист» без специального образования стала оказывать косметические услуги клиенткам салона красоты. В том числе, заметим, армирование (подтяжку) лица золотыми нитями.

Доверяя свои лица и, по большому счету, здоровье человеку без дипломов и сертификатов, женщины, несомненно, рисковали. Представьте, что вам под кожу, обезболив ее предварительно лидокаином, загоняют тонкие золотые нити, которые со временем должны рассосаться. Одно неверное движение – и может быть задет лицевой нерв или порвана лицевая мышца. И тогда вместо красоты – инвалидность. Чем не русская рулетка – риск на грани «выживет – не выживет»? Жуткое дело!

Деньги есть – получить нельзя

Через некоторое время, войдя в полное доверие к руководству салона, Инна Стрижевая предложила закупить без посредников в Республике Корея косметические препараты для ухода за лицом, телом и контурной пластики лица – филеры для «уколов красоты» – мезонити и ботулотоксин. По ее словам, эти препараты отлично зарекомендовали себя на рынке, а у нее в Корее есть надежный человек, который их реализует, поэтому есть и возможность купить их по сходной цене.

Для закупки первой партии чудо-косметики Стрижевая получила от хозяйки «Люсьены» 280 тысяч рублей, пообещав договориться о доставке и закрыть все вопросы с таможней. Примерно через три недели Инна обрадовала начальницу: «Препараты пришли, и уже есть потенциальные клиенты, готовые их приобрести. Желающих так много, что на всех не хватит. Хорошо бы еще закупить, пока есть возможность».

На новую партию товара Инна получила 4000 долларов. Два месяца мошенница кормила хозяйку «Люсьены» обещаниями. Сначала говорила, что произошел сбой поставки, потом – что препараты придут в Россию со дня на день. Затем их якобы уже привезли, но на таможне выходной. Потом у нее сломалась машина и она не может забрать препараты. Когда ей предложили помощь, выяснилось, что препараты с таможни уже забрал муж, но показать она их не может, так как косметику «раскупили по безналу», а деньги должны поступить на ее счет. И так далее по известной схеме. И, что поразительно, Стрижевой бездоказательно верили. Видимо, признаться, что тебя обвела вокруг пальца собственная сотрудница, владелица «Люсьены» никак не хотела.

Однажды Инна действительно продемонстрировала эсэмэс-сообщение о поступлении на ее банковскую карту 2 млн 46 тысяч рублей якобы за реализованные препараты. Но, по ее словам, снять деньги было нельзя, так как банк заблокировал карточку по неизвестной причине, чему она искренне удивлена. Через две недели, в конце июня 2015 года, Стрижевая сообщила, что счет разблокирован, и вручила хозяйке нотариальную доверенность на получение денег с ее расчетного счета. Думаете, лед наконец тронулся, господа присяжные заседатели?

Не верьте бумагам на стене!

На следствии хозяйка салона «Люсьена» признается: в тот момент ей даже стало стыдно, что она плохо думала о своей сотруднице. Но, когда в банке ей сказали, что указанный счет пуст и никаких денежных средств на него не поступало, женщина окончательно поняла, что все это время «косметолог» водила ее за нос...

Здесь уместно вспомнить еще один эпизод из уголовного дела. Перед якобы приходом косметической продукции из Кореи выяснилось, что для работы с ожидаемыми импортными препаратами, а также их распространения необходимы фармацевтическая лицензия и осмотр помещения представителями госэпиднадзора. Решение этих проблем «косметолог» Стрижевая, конечно же, взяла на себя – за 65 тысяч рублей, из них 20 тысяч, как она заявила, были ее заработком за хлопоты. Знакомая песня, не правда ли?

Надо ли говорить, что хозяйка «Люсьены» так и не увидела «волшебной» корейской косметики. И ее капиталовложения к ней не вернулись. В общей сложности аферистка положила в свой карман 249 тысяч рублей и 4 тысячи долларов...

Майор юстиции Кристина Зубрилина характеризует Инну Стрижевую как «беспринципную и непробиваемую мошенницу без тормозов».

– На допросах она постоянно меняла показания, сегодня говорила одно, завтра – другое. На вопросы отвечала по ситуации, не задумываясь и не боясь запутаться в своих ответах. Мне показалось, что ложь для нее – обыденное состояние. Она этим живет. Не исключаю, что у нее был опыт общения с криминальными элементами. Ее старшая сестра рассказывала, что Инна была непорядочной в поступках с детства, ничем не брезговала, – рассказывает следователь. – И, пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем женщинам. Когда мы заходим в косметические салоны, то видим на стенах всевозможные дипломы и сертификаты, не удосужившись проверить, действительны они или нет и на кого выписаны. Может быть, эти специалисты давно здесь не работают или у сертификатов истек срок действия? Не надо верить этим бумагам безоговорочно! Лучше не постесняться и проверить достоверность лицензии, чем потом пострадать от действий безграмотного псевдоспециалиста. Помните, что здоровье – это самое дорогое, что у нас есть...

Точку в криминальной деятельности Инны Стрижевой поставит суд. Но нет гарантии, что мошенница получит реальный срок. Скорее всего, трое несовершеннолетних детей сыграют роль смягчающего обстоятельства...

Позже выяснится, что Инна солгала старшей сестре, из-за чего Галина едва не стала подозреваемой в уголовном преступлении. В этой ситуации остается непонятным одно: насколько сложными и запутанными должны быть отношения в семье, если близкие родственники в течение длительного времени (шесть-семь лет минимум – именно столько требуется на обучение в медицинском вузе и дальнейшую специализацию врача) не имеют представления, чем занимается их дочь и сестра и действительно ли она учится на доктора...

* Имена и фамилии персонажей, а также названия компаний изменены