Спокойной ночи, уважаемые. Извините, что без спроса...

Вежливый и очень тихий домушник грабил квартиры, пока хозяева безмятежно спали

С необычной просьбой обратилась в начале февраля 2017 года в отдел ЗАГС Первореченского района Владивостока одна молодая пара. Жених и невеста, у которых свадьба была назначена на 5 марта, просили перенести дату бракосочетания на неделю раньше.

Вообще-то, для работников загса подобные просьбы не редкость. И они всегда идут навстречу. Мало ли что может случиться. Но причина, из-за которой торопились с регистрацией герои нашей истории, руководство загса весьма удивила. Оказалось, что накануне назначенной даты, 4 марта, жениху предстояло другое важное событие – суд. По уголовному делу. Жених даже справку из полиции представил. Причем светил ему реальный срок, так как в его биографии уже было три судимости. И все за квартирные кражи...

Заходи кто хочешь, бери что хочешь

Как рассказал «В» следователь отдела полиции № 3 по Первореченскому району Олег Федоров, обвиняемый Виталий Сазонов*, 1989 года рождения, домушник не только с криминальным стажем, но и со своим специфическим почерком: он обирал квартиры по ночам, когда хозяева спали. Причем не вскрывал двери фомкой или отмычкой, не лез через форточки. Виталий проникал в чужое жилье через... открытые двери, которые хозяева не запирали на ночь. И это не шутка.

– Подавляющее большинство людей, придя домой, закрывают дверь на задвижку или ключ. Но так делают не все. Некоторые просто захлопывают дверь, даже не удосужившись провернуть ключ в замочной скважине или повесить цепочку. Они уверены, что, когда они дома, в квартиру никто посторонний не войдет, тем более ночью. И глубоко заблуждаются, – объясняет старший лейтенант юстиции Федоров.

Зайти в подъезд с кодовым замком для квартирного вора не проблема. Сегодня пароль на любой замок с секретом можно найти на определенных сайтах в Интернете, не знают об этом только законопослушные граждане.

Без сложностей попадая в чужой подъезд, Сазонов использовал свой метод поиска открытых квартир: поднимался на лифте до последнего этажа, а затем спускался вниз, просто дергая дверные ручки. Случалось, что в одном подъезде находил сразу две незапертые двери. Милости просим, пока все спят!

В конце августа 2016 года после полуночи Сазонов зашел в подъезд дома № 29 на улице Постышева, хотя дверь была под «охраной» кодового замка, и нашел на четвертом этаже незапертую квартиру. Взял в прихожей женскую сумку. Добычей вора стали паспорт хозяйки квартиры и кошелек из кожзама, в котором лежали 1200 рублей, 47 юаней и однодолларовая купюра. Кстати, позже владелица сумочки признается, что доллар носила в кошельке в качестве талисмана, чтобы денег было больше. Увы, талисман не сработал. Видимо, не на ту валюту делала ставку гражданка...

Полицейские проверили по своей информационной базе, не проживают ли поблизости граждане, ранее судимые за квартирные кражи. Оказалось, что в соседнем подъезде живет трижды судимый домушник Сазонов. Но, когда его опросили, не его ли это рук дело, рецидивист категорически пошел в отказ:

– Я в ту ночь спал дома с будущей женой. У меня скоро свадьба. Зачем мне эти проблемы?

Опять бес попутал

В начале ноября того же 2016-го Сазонов обчистил квартиру на пятом этаже в доме № 60 на пр. 100 лет Владивостоку. На этот раз пошел на дело уже под утро, после семи. И здесь похитил женскую сумочку прямо из прихожей. На этот раз его уловом стали 15 тысяч рублей, смартфон «Самсунг» за 13 тысяч, а также косметичка со всем ее содержимым. Примечательно, что на двери в эту квартиру установлены два замка, но оба не закрывались на ночь.

– Когда я общался с потерпевшими, меня поражала их беспечность, – говорит следователь Федоров. – Люди спокойно заявляли, что никогда не закрывали на ночь двери. Один из потерпевших ранним утром ездил на железнодорожный вокзал встречать тещу. Дома оставались жена и дети, они еще спали, и папаша ушел, не закрыв дверь: побоялся разбудить домочадцев. Так вот, Сазонов проник в квартиру, когда хозяин уже вернулся с тещей, все проснулись и в доме началась радостная суета. Вор в это время спокойно вошел в прихожую, схватил первую попавшуюся вещь – мужской портфель и убежал. Я его спрашивал, не боялся ли он, что его схватят хозяева. Нет, говорит, не боялся. Мол, ночью люди плохо соображают, особенно со сна. Можно было сказать, что ошибся квартирой. В крайнем случае он, высокий и физически крепкий парень, мог оттолкнуть хозяев и сбежать...

По словам Олега Федорова, Сазонов очень вежливый домушник. Всегда желал следователю доброго дня и доброго здоровья и никогда не употреблял непечатных выражений.

Вежливого домушника засекли благодаря мобильному телефону «Самсунг», похищенному в квартире на пр. 100 лет Владивостоку. Позже он его продал своему приятелю, а тот, когда его прижали оперативники, рассказал, где и при каких обстоятельствах приобрел гаджет. Круг замкнулся.

Во время обыска на квартире Сазонова нашли юани, которые он еще не успел потратить, и один американский доллар, тот самый талисман. Впоследствии хозяйка опознала его по характерным приметам.

Примечательно, что невеста Сазонова знала, что квартиру на Постышева, в своем же доме, обчистил Виталий. Он сам ей в этом признался. Мол, бес попутал, решил вспомнить старое. Девушка тут же отправила его в полицию, чтобы ему оформили явку с повинной: мол, раньше сядешь – раньше выйдешь. Но было уже поздно.

* Имена и фамилии некоторых персонажей изменены