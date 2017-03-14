Наши женщины счастье таить не будут

Они самые-самые, потому что радости и позитива у них хватит для всех

Редакция газеты «Владивосток» и РИА VladNews, объявляя конкурс «Я самая-самая», планировали завершить его к Международному женскому дню. Но, как оказалось, мы поторопились, ведь очевидно, что наши женщины прекрасны всегда, а не только накануне 8 Марта. Поэтому мы посовещались и решили продлить фотоконкурс до 22 марта.

Напомним: мы предложили прекрасной половине Владивостока и Приморья присылать свои фотографии и небольшие рассказы о себе на сайт РИА VladNews, где идет голосование.

Сегодня на победу заявились более 20 участниц, которые рассказали о своих талантах и увлечениях. Каждая из них достойна главного титула. Но снимки продолжают поступать. Поэтому редакционная коллегия решила дать возможность еще большему количеству девушек заявить о себе. Голосование завершится ровно в 00.00 с 21 на 22 марта. Дорогие дамы, у вас еще есть возможность доказать, что именно вы достойны носить звание «самой-самой». Все, что требуется сделать, – это прислать свою фотографию и небольшой рассказ о себе и своих интересах на почту konkurs@vladnews.ru. Участниц ждут приятные подарки от партнеров проекта, а победительница получит главный приз!

Вероника Шатько «Люблю свою жизнь, потому что рядом мои близкие»

«Каждая девушка прекрасна, а когда у нее есть дети и замечательная семья, то вдвойне. У меня сын и дочка, которые каждый мой день делают лучше, озаряя его своими улыбками. Любимый муж, который удивляет сюрпризами, а также большая семья, которой мы всегда собираемся вместе и организовываем самые настоящие праздники. Я люблю свою жизнь и стремлюсь, чтобы у моих детей она была самая лучшая!

Быть мамой – тяжелейший труд, где заработной платой выступает любовь ребенка, а премиальными – его улыбка и благодарность. И ради этого стоит жить и становиться самой-самой».

Ольга Эртман «Я – книжная душа»

«Я творческий, разносторонний и целеустремленный человек. Очень люблю читать. Для меня нет большего удовольствия, чем посидеть на диване, завернувшись в плед и почитать интересную книгу. Мой девиз по жизни: «Хочешь быть счастливым – будь им».

Дарья «На лыжне»

«Мне 32 года. У меня есть сын 5 лет. Я работаю врачом. Мое хобби для здоровья – плавание и фитнес. В свободное время катаюсь на горных лыжах. Также приучаю сына к спорту – плаванию и единоборствам. Он тренируется кататься на сноуборде. Это фото с горы Морозной на Камчатке. Все на спорт!

Ольга Ильина «Вяжу, валяю»

«Каждую свободную минутку я провожу за любимым занятием. А люблю я вязать и валять из шерсти. Вязанием я занимаюсь с детства, научила меня мама. Когда родилась дочка, муж подарил вязальную машину, и меня уже было не оторвать от этого занятия. Но лет пять назад наткнулась в Интернете на статью о валянии. Попробовала разные виды валяния, остановилась на создании домашней обуви.