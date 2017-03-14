Персик лишь откинул одеяло

Как перезимовали на этот раз теплолюбивые персики в окрестностях Владивостока? Оправдали ли себя используемые формы укрытия на холодное время? И не пора ли его уже снимать? Эти вопросы обсуждали члены владивостокского клуба «Сады ХХI века», приехав в гости к дачнице Татьяне Коноваленко (садоводческое товарищество «Рассвет», урочище Соловей-Ключ), чтобы на ее опыте разобрать эту тему.

Татьяна Викторовна возглавляет в клубе группу, которая занимается изучением развития персиководства в крае, стремится расширить набор выращиваемых у нас сортов, испытывает различные приемы агротехники.

– В этом году персики укрыты у меня по-другому, – подвела хозяйка гостей к тепло укутанным неженкам. – Обычно я сначала выкапывала рядом с каждым деревцем канавку и туда их помещала и прикапывала, предварительно каждое тщательно связав. Персики смолоду формируют в форме стланцев, чтобы они росли наклонно и их было легче пригибать и укрывать. Но прикапывать деревья довольно трудно. Поэтому решила испытать другую форму укрытия – воздушно-сухое, как обычно в Приморье укрывают розы. Ветки персика также связываешь, укутываешь лутрасилом, пригибаешь, сверху утепляешь коробками или даже старыми паласами. И последнее – очень тщательно накрываешь пленкой, чтобы внутрь не попадала влага. Сейчас мы с вами приоткроем это слоеное одеяло и посмотрим, каково там нашим персикам.

По предварительной оценке, чувствуют себя деревца неплохо, зиму пережили благополучно. Сейчас все будет зависеть от правильности снятия укрытия. Тут главное – сделать это вовремя, но не все сразу, а постепенно. Открывать стланцы рекомендуется в конце апреля (после оттаивания почвы), но все зависит от погоды весной. Если она будет ранней, то и укрытие лучше убрать пораньше. Желательно убирать его в пасмурные дни или вечером, чтобы растения постепенно привыкали к солнцу. Лучше всего для этого на несколько дней затенить их каким-либо легким материалом.

Персик закладывает цветочные почки только на однолетних побегах и плодоносит на приростах прошлого года. Весной (это уже непосредственно перед цветением) в теплую сухую погоду обязательно нужно будет сделать обрезку деревьев.

Разбор открытого урока на участке Татьяны Коноваленко еще предстоит на занятиях в клубе. А пока дачники на своих участках стараются сделать все грамотно, чтобы собирать потом богатый урожай любимых фруктов.

Справка «В»

В наших условиях персик выращивают в стланцевой форме, с укрытием в зимний период. Наиболее удобная – односторонняя форма стланца, когда все скелетные ветви деревца растут в одну сторону. Формирование кроны персика начинают с первого года посадки.



