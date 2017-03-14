Персик лишь откинул одеяло

Татьяна Викторовна возглавляет в клубе группу, которая занимается изучением развития персиководства в крае, стремится расширить набор выращиваемых у нас сортов, испытывает различные приемы агротехники.
– В этом году персики укрыты у меня по-другому, – подвела хозяйка гостей к тепло укутанным неженкам. – Обычно я сначала выкапывала рядом с каждым деревцем канавку и туда их помещала и прикапывала, предварительно каждое тщательно связав. Персики смолоду формируют в форме стланцев, чтобы они росли наклонно и их было легче пригибать и укрывать. Но прикапывать деревья довольно трудно. Поэтому решила испытать другую форму укрытия – воздушно-сухое, как обычно в Приморье укрывают розы. Ветки персика также связываешь, укутываешь лутрасилом, пригибаешь, сверху утепляешь коробками или даже старыми паласами. И последнее – очень тщательно накрываешь пленкой, чтобы внутрь не попадала влага. Сейчас мы с вами приоткроем это слоеное одеяло и посмотрим, каково там нашим персикам.
По предварительной оценке, чувствуют себя деревца неплохо, зиму пережили благополучно. Сейчас все будет зависеть от правильности снятия укрытия. Тут главное – сделать это вовремя, но не все сразу, а постепенно. Открывать стланцы рекомендуется в конце апреля (после оттаивания почвы), но все зависит от погоды весной. Если она будет ранней, то и укрытие лучше убрать пораньше. Желательно убирать его в пасмурные дни или вечером, чтобы растения постепенно привыкали к солнцу. Лучше всего для этого на несколько дней затенить их каким-либо легким материалом.
Персик закладывает цветочные почки только на однолетних побегах и плодоносит на приростах прошлого года. Весной (это уже непосредственно перед цветением) в теплую сухую погоду обязательно нужно будет сделать обрезку деревьев.
Разбор открытого урока на участке Татьяны Коноваленко еще предстоит на занятиях в клубе. А пока дачники на своих участках стараются сделать все грамотно, чтобы собирать потом богатый урожай любимых фруктов.
Справка «В»
В наших условиях персик выращивают в стланцевой форме, с укрытием в зимний период. Наиболее удобная – односторонняя форма стланца, когда все скелетные ветви деревца растут в одну сторону. Формирование кроны персика начинают с первого года посадки.