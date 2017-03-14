Лучше недодать, чем переборщить

«Что такое барботирование семян?» – попросила разъяснить наша читательница из Уссурийска Валентина Корнилова. «Еще хотелось бы узнать про препараты, выпускаемые Институтом биоорганической химии, – написала она в письме в редакцию. – Слышала, что их используют при подготовке семян к посеву. Какой это дает эффект?».

Мы переадресовали эти вопросы ученым Приморской овощной опытной станции, которые рассказали, что барботирование семян – это замачивание их в воде, насыщенной воздухом. Емкость наполняем водой на 2/3, бросаем туда семена, опускаем в воду наконечник аквариумного компрессора и включаем его. Обработку проводим от нескольких часов до суток (семена гороха обрабатываем 4–8 часов, капусты, редиса, салата – 10–12 часов, томата, свеклы – 18–20 часов, моркови, лука, шпината, петрушки, сельдерея, кориандра, укропа – 18–24 часа, перца – 30–36 часов). Можно повысить эффективность процедуры, взяв вместо воды раствор смеси калийной селитры и фосфорнокислого калия (по 1 г этих веществ на 0,1 л воды). После такой подготовки семена лучше и дружнее всходят.

Если сроки посева еще не наступили, то семена выкладывают на бумагу и подсушивают.

Чтобы повысить устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, нужно укрепить их иммунитет. Как известно, повысить защитные силы растений помогают биопрепараты, микроэлементы, фунгициды, стимуляторы роста. Особенно большую популярность в последнее время набирают последние, среди которых альбит, иммуноцитофит, гуматы и др. Из стимуляторов наиболее изученными являются гуматы. Доказано, что они положительно влияют не только на растения, но и на живые организмы. На Приморской овощной опытной станции гуматы используются при выращивании рассады пасленовых и цветочных культур в пленочных теплицах, что дает хороший эффект.

– Действительно, целую линейку уже довольно популярных у дачников средств выпускает Тихоокеанский институт биоорганической химии: ДВ-47-4, комплексы № 1, 2, 3, биостил, – подтвердили собеседники. – К примеру, наши опыты показали, что использование препарата ДВ-47-4 способствует получению мощной рассады и более ранней отдаче урожая.

Но стимуляторы роста надо применять с большой осторожностью, поскольку диапазон рекомендуемых концентраций довольно узок для разных стадий развития растений. Тут действует правило, как и в отношении азотных удобрений: лучше недодать, чем переборщить.