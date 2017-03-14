До распускания листьев надо много успеть

Весна – время обновления, в том числе и в саду. Хотите посадить новые плодовые деревья, или перепривить старые, или на каком-то из них создать целое дерево-сад? Не пропустите сроки этой работы.

На юге Приморья лучшее время посадки плодовых деревьев – 10–20 апреля (до набухания почек). Примерно с 20 апреля при прогревании верхнего слоя почвы у саженцев начинают активно нарастать молодые всасывающие корешки. Посаженные в ранние сроки и укоренившиеся к моменту распускания листьев саженцы безболезненно переносят пересадку.

Саженцы, хранившиеся в холодном погребе, можно высаживать и в более поздние сроки.

Теперь о прививках. Лучше всего приживаются ранневесенние.

– Для дерева-сада необязательно подбирать сорта (например яблони), которые бы давали урожай в одно время. Пусть будет растянутое плодоношение – своего рода яблочный конвейер, – советует кандидат сельскохозяйственных наук Юрий Оксенюк. – Обычно перепрививку деревьев я произвожу в течение двух лет. В первый год перепрививаю половину кроны подвоя, а вторую половину оставляю для перепрививки на второй год. Одновременная прививка всей кроны дает худший результат из-за ослабления фотосинтеза и даже может привести к гибели перепривитого деревца.

Что касается высоты прививок, то лучше делать их в первый скелетный ярус дерева, на расстоянии 8–10 см от ствола и на высоте 1–1,5 м от земли.

Очень важно, что штамб подвоя в данном случае можно не защищать (не белить и не обматывать) – он устойчив к солнечным ожогам. А, как правило, именно из-за них долго не живут у нас сортовые яблони.

Черенки, используемые для прививок, должны быть сильными, с хорошо развитыми 2–3 почками и гладкой корой. Если они подсохли, перед прививкой выдержите их 2–3 часа в воде, предварительно освежив нижний срез. Обвязать прививку лучше полиэтиленовой лентой или изоляционной липкой стороной кверху, чтобы при снятии ее не сдиралась кора дерева. Концы черенков замазывают садовым варом.

Важная работа сейчас в саду – прореживание кроны плодовых деревьев, особенно у груши, обрезка усохших ветвей. Вырезка пораженной бактериозом коры делается с захватом 3–4 см здоровой ткани, с последующей зачисткой и дезинфекцией ран 10 % раствором медного купороса (100 г на 1 л воды) или соком щавеля. Замажьте место среза садовым варом или нигроловой замазкой (одна часть просеянной древесной золы и две части нигрола). При обрезке ветвей не оставляйте пеньков, срез делайте на кольцо.