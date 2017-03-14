Астра в королевской мантии

В середине марта у цветоводов – массовый посев рассады однолетников, в том числе астры. Хотя многие сомневаются: может быть, лишние эти хлопоты, ведь астру можно сразу сеять в открытый грунт?

– Все зависит от того, какую цель вы преследуете, – объясняет руководитель группы селекции и семеноводства цветочных культур Приморской овощной опытной станции Наталья Лапина. – Если астру посеять семенами, то она будет гораздо дольше цвести, чем та, что была высажена в открытый грунт рассадой. И это нужно учитывать при формировании цветников и подборе культур для позднего осеннего цветения.

А вот если вы хотите пораньше любоваться цветением астр, то высаживайте их рассадой. Многое зависит, конечно, и от особенностей сорта. Например, мелкоцветковую астру Серенада многие любят как раз потому, что она зацветает раньше других. Из самых поздних – низкорослый сорт Пиноккио. Еще один оригинальный сорт – Мини (Воронежской опытной станции) – тоже зацветает поздно. Но минус обоих сортов в том, что цветут они непродолжительное время, из-за перепада температур и сырости окраска быстро бледнеет. Честно говоря, такую астру хорошо выращивать из рассады в горшочках на веранде или лоджии.

Гораздо более устойчивы в местных условиях сорта нашей селекции: Сказка, Парашютик, Аякс, Семейная, Бизнес-леди, Любка, Новелла, Виолетта, семена которых мы в достатке заготовили в прошлом году, и цветоводы могут их приобрести. В конце мая будем реализовывать рассаду.

– Наталья Васильевна, а какой сорт из испытанных в последнее время у себя в коллекционном питомнике особенно поразил вас своей красотой?

– Безусловно, Королевская красная. У этой астры очень декоративные по своей форме соцветия. А вот в нашем селекционном питомнике выделились образцы сортов Марш Мендельсона и Волна.