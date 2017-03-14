Валежник для народа

Новостная лента
Март, 15 среда
12:48
Кто заранее знал об отстранении Пушкарева?
12:45
17 марта во Владивостоке состоится «День карьеры - 2017»
12:32
Как делить ипотеку при разводе?
12:18
В Приморье осужден водитель-наркоман, по вине которого погиб человек
12:01
Спартак» победил «Самару» на домашнем паркете
12:00
Игорь Пушкарев: Считаю свое содержание в СИЗО попыткой давления на меня
11:57
Владивостокцы нарушили ПДД почти 400 раз за сутки Эксклюзив
11:46
​Приморский край компенсирует расходы инвесторов на строительство МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»?
11:34
Погиб человек во время утреннего пожара во Владивостоке
11:20
Суд изберет меру пресечения директору ТИНРО-центра Лев Бочаров
11:12
Государственные свиноводы завалили село в Приморье отходами убоя
10:54
Во Владивостоке сегодня займутся формированием коллегии присяжных для дела «приморских партизан» Эксклюзив
10:51
СК: Директор спортивного клуба в Приморье задолжал зарплату своим сотрудникам
10:39
Во Владивостоке неизвестный автолюбитель сбил первоклассника Эксклюзив
10:31
Служебная собака задержала преступника в Приморье Видео
10:18
В Приморье найден истощенный барсук
10:08
Владимир Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины
10:01
На Дальнем Востоке погиб тигр
09:48
Приморское рыбоперерабатывающее предприятие попалось на просроченном сырье
09:31
Поезд сбил мужчину в Приморье
09:17
Три авиарейса прибывают во Владивосток с опережением
09:11
В Приморье проходит «горячая линия» по безопасности питания
09:09
Гороскоп на 15 марта
08:30
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 15 марта Адреса
08:25
Часть Владивостока останется без света в среду, 15 марта Адреса
08:21
В Приморье сегодня возможны небольшие осадки
07:45
Администрация приморской столицы приглашает к сотрудничеству организации, заинтересованные в селективном сборе мусора
06:30
Молодежный флешмоб пройдет в Приморье 15 марта
04:20
Приморцам рассказали о безопасном онлайн-шопинге
02:08
Назван идеальный возраст для вступления в брак
00:22
В Приморье директор учреждения подозревается в преступлении финансового характера
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4097 (36) от 15 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дальше Владивостока для туриста Приморья нет?
Если игуана зеленеет, значит у нее все хорошо
Как К-314 вспорола брюхо «Китти Хоку»
МФЦ Владивостока удлиняет рабочую неделю
Подсадные утки готовы к встрече с настоящими
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Губерния

Валежник для народа

Жители Партизанского городского округа потребовали отставки руководителя края за неспособность решить проблемы с отоплением
Валежник для народа

Это предложение было озвучено на митинге, состоявшемся в Партизанске в минувшую субботу. На акции протеста, собравшей более 200 человек, ораторы высказывались по вопросам безработицы, закрытия малых предприятий, оттока населения из городского округа. Не обошли и проблему обеспечения дровами жителей частного сектора, особенно нынешней зимой. 

Житель села Тигрового Эдуард Сасс рассказал о борьбе односельчан за законное право на отопление своего жилья. По его словам, жители Тигрового четырежды обращались к Владимиру Миклушевскому по вопросу обеспечения дровами и каждый раз получали безликие отписки. Их петиция к президенту РФ тоже оказалась безрезультатной, видимо, как говорят участники митинга, в Кремле ее не заметили либо перенаправили по инстанции – в администрацию края.

– На сходе жителей села мы потребовали отставки главы Партизанского городского округа и начальника отдела по делам Железнодорожного района администрации городского округа. А сейчас я требую отставки губернатора Приморского края Миклушевского за его неспособность обеспечить жителей села дровами, – подчеркнул Эдуард Сасс, выступая перед собравшимися на митинге. Его предложение было поддержано аплодисментами и одобрительными выкриками...

У монитора дед и баба Маша

Напомним, что критическая ситуация с прохождением отопительного сезона в поселках и селах региона сложилась после того, как краевой департамент лесного хозяйства с октября 2016 года запретил заготовку дров для личных нужд на территории Приморья. Нельзя собирать даже валежник под страхом уголовного преследования. Причина запрета – отсутствие в крае лесоустройства.

Об этой проблеме «В» подробно рассказывал в номерах за 8 и 22 февраля текущего года (см. публикации «Зачем нам контроль губернатора? Дайте дрова!» и «Топите отписками»). Сегодня мы возвращаемся к этой теме, хотя и не планировали.

Увы, вновь возник информационный повод. Им стало появление на свет «Памятки гражданина Приморского края о последовательности действий при заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд», рожденной коллективом вышеназванного краевого ведомства и разосланной главам администраций муниципальных образований края. Чтобы те, в свою очередь, ознакомили с ней местное население. Копию этого документа в редакцию «В» прислали жители Шкотовского района.

Мы уже рассказывали, что с 1 января 2017 года граждане, желающие получить лесосеку под заготовку древесины для собственных нужд, должны оформлять заявку через многофункциональные центры Приморского края, а также на государственном портале www.gosuslugi.ru. В дальнейшем граждане должны отслеживать свою заявку на сайте «Госуслуги» в Интернете в течение... 94 дней! Именно так прописано в пресловутой памятке.

Господа хорошие из департамента лесного хозяйства, в Приморье зима длится пять месяцев, с октября по март. И три месяца из них граждане должны ждать осуществления мечты о дровах? Разве это не бред? Тем более что Интернет до сих пор недоступен в большинстве сел края.

Мертвая древесина – бесплатно. То есть даром

Когда верстался номер, появилась надежда, что ситуация с обеспечением населения дровами наконец-то изменится в лучшую сторону. В ближайшее время Государственная дума должна рассмотреть законопроект, разрешающий россиянам бесплатно собирать в лесу валежник.

По мнению законодателей, в Лесном кодексе нужно прописать, что валежник – это поваленная мертвая древесина, поврежденная грибком или насекомыми. И тогда проблема заготовки такой древесины для нужд личного пользования исчезнет. Кроме того, валежник – это мусор в лесу. Он создает угрозу возникновения пожаров. Если очищать лес от валежника, то угроза пожароопасности уменьшается.

Эта идея, кстати, успешно осуществлялась во времена СССР. Тогда и леса были чистыми – там, где производилась уборка, и лесники довольными. Мало того, они разрешали убирать и больные, слабые деревья. Сегодня Рослесхоз не производит должную очистку лесов от валежника. Это, в свою очередь, негативно влияет на экологическую и пожароопасную ситуации. А также провоцирует криминогенную. Это когда граждане вынуждены совершать правонарушения, собирая валежник ввиду отсутствия других дров.

Так что, если российский парламент не затянет с принятием закона о валежнике, будет создан положительный прецедент с поимкой двух зайцев: и экология улучшится, и криминальная статистика снизится. А главное, людям будет чем топить печи.

Справка «В»

Согласно Лесному кодексу РФ заготовка гражданами любой древесины, в том числе и лежащих на земле сухих веток, возможна только на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. А присвоение находящейся на землях лесного фонда древесины ветровальных и буреломных деревьев следует рассматривать как хищение. В соответствии со статьей 158 Уголовного кодекса РФ человек, самовольно нарубивший дрова из лежащей в лесу мертвой древесины, привлекается к ответственности за кражу с наказанием в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Автор : Сергей КОЖИН

comments powered by Disqus
В этом номере:
Дальше Владивостока для туриста Приморья нет?
Дальше Владивостока для туриста Приморья нет?

Амбициозные планы по превращению края в туристическую Мекку разбиваются о реальность районной глубинки

Как К-314 вспорола брюхо «Китти Хоку»

Столкновение советской подлодки с американским авианосцем только чудом не привело к ядерной катастрофе

Если игуана зеленеет, значит у нее все хорошо
Если игуана зеленеет, значит у нее все хорошо

В Приморском океанариуме, как сообщила пресс-служба учреждения, перестроили террариум для игуан – оборудовали бассейн на 500 литров, изменили покрытие пола. Прежний был посыпан мелким гравием, и специалисты опасались, что игуаны начнут его глотать.

МФЦ Владивостока удлиняет рабочую неделю

Работа муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает совершенствоваться, сообщает пресс-служба мэрии.

Подсадные утки готовы к встрече с настоящими

Сезон весенней охоты на водоплавающую дичь на территории Приморья начинается 25 марта.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4096

Ларьки причешут под одну гребенку
«Динамо» не приехало к «Лучу-Энергии»... из-за «Динамо»
Стихия на графики не повлияла
Городские МФЦ приглашают потребителей
Столица Приморья отметит воссоединение Крыма с Россией
Список ТОР пополнился нефтепереработкой

газета
газета "Владивосток" № 4095

Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
Пояс шахида не спас от полиции

газета
газета "Владивосток" № 4094

С праздником, дорогие женщины
Пятилетка губернатора
Барышни с зубками
Друзья и их двойники поселились в «Артэтаже»
Не отдавайте счетчики в посторонние руки
У сытого Гарика хвост пистолетом

газета
газета "Владивосток" № 4093

Безупречны во всем
Закончилась сказка «Адмирала»
Память о Даманском хранят в Приморье
В Приморье открытие пятизвездочной гостиницы «Хаятт» вновь отсрочили
Противогаз, химзащита и дети
Продавец мяса с душком недоволен соседями по прилавку