Валежник для народа

Жители Партизанского городского округа потребовали отставки руководителя края за неспособность решить проблемы с отоплением

Это предложение было озвучено на митинге, состоявшемся в Партизанске в минувшую субботу. На акции протеста, собравшей более 200 человек, ораторы высказывались по вопросам безработицы, закрытия малых предприятий, оттока населения из городского округа. Не обошли и проблему обеспечения дровами жителей частного сектора, особенно нынешней зимой.

Житель села Тигрового Эдуард Сасс рассказал о борьбе односельчан за законное право на отопление своего жилья. По его словам, жители Тигрового четырежды обращались к Владимиру Миклушевскому по вопросу обеспечения дровами и каждый раз получали безликие отписки. Их петиция к президенту РФ тоже оказалась безрезультатной, видимо, как говорят участники митинга, в Кремле ее не заметили либо перенаправили по инстанции – в администрацию края.

– На сходе жителей села мы потребовали отставки главы Партизанского городского округа и начальника отдела по делам Железнодорожного района администрации городского округа. А сейчас я требую отставки губернатора Приморского края Миклушевского за его неспособность обеспечить жителей села дровами, – подчеркнул Эдуард Сасс, выступая перед собравшимися на митинге. Его предложение было поддержано аплодисментами и одобрительными выкриками...

У монитора дед и баба Маша

Напомним, что критическая ситуация с прохождением отопительного сезона в поселках и селах региона сложилась после того, как краевой департамент лесного хозяйства с октября 2016 года запретил заготовку дров для личных нужд на территории Приморья. Нельзя собирать даже валежник под страхом уголовного преследования. Причина запрета – отсутствие в крае лесоустройства.

Об этой проблеме «В» подробно рассказывал в номерах за 8 и 22 февраля текущего года (см. публикации «Зачем нам контроль губернатора? Дайте дрова!» и «Топите отписками»). Сегодня мы возвращаемся к этой теме, хотя и не планировали.

Увы, вновь возник информационный повод. Им стало появление на свет «Памятки гражданина Приморского края о последовательности действий при заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд», рожденной коллективом вышеназванного краевого ведомства и разосланной главам администраций муниципальных образований края. Чтобы те, в свою очередь, ознакомили с ней местное население. Копию этого документа в редакцию «В» прислали жители Шкотовского района.

Мы уже рассказывали, что с 1 января 2017 года граждане, желающие получить лесосеку под заготовку древесины для собственных нужд, должны оформлять заявку через многофункциональные центры Приморского края, а также на государственном портале www.gosuslugi.ru. В дальнейшем граждане должны отслеживать свою заявку на сайте «Госуслуги» в Интернете в течение... 94 дней! Именно так прописано в пресловутой памятке.

Господа хорошие из департамента лесного хозяйства, в Приморье зима длится пять месяцев, с октября по март. И три месяца из них граждане должны ждать осуществления мечты о дровах? Разве это не бред? Тем более что Интернет до сих пор недоступен в большинстве сел края.

Мертвая древесина – бесплатно. То есть даром

Когда верстался номер, появилась надежда, что ситуация с обеспечением населения дровами наконец-то изменится в лучшую сторону. В ближайшее время Государственная дума должна рассмотреть законопроект, разрешающий россиянам бесплатно собирать в лесу валежник.

По мнению законодателей, в Лесном кодексе нужно прописать, что валежник – это поваленная мертвая древесина, поврежденная грибком или насекомыми. И тогда проблема заготовки такой древесины для нужд личного пользования исчезнет. Кроме того, валежник – это мусор в лесу. Он создает угрозу возникновения пожаров. Если очищать лес от валежника, то угроза пожароопасности уменьшается.

Эта идея, кстати, успешно осуществлялась во времена СССР. Тогда и леса были чистыми – там, где производилась уборка, и лесники довольными. Мало того, они разрешали убирать и больные, слабые деревья. Сегодня Рослесхоз не производит должную очистку лесов от валежника. Это, в свою очередь, негативно влияет на экологическую и пожароопасную ситуации. А также провоцирует криминогенную. Это когда граждане вынуждены совершать правонарушения, собирая валежник ввиду отсутствия других дров.

Так что, если российский парламент не затянет с принятием закона о валежнике, будет создан положительный прецедент с поимкой двух зайцев: и экология улучшится, и криминальная статистика снизится. А главное, людям будет чем топить печи.

Справка «В»

Согласно Лесному кодексу РФ заготовка гражданами любой древесины, в том числе и лежащих на земле сухих веток, возможна только на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. А присвоение находящейся на землях лесного фонда древесины ветровальных и буреломных деревьев следует рассматривать как хищение. В соответствии со статьей 158 Уголовного кодекса РФ человек, самовольно нарубивший дрова из лежащей в лесу мертвой древесины, привлекается к ответственности за кражу с наказанием в виде лишения свободы на срок до двух лет.