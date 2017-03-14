Опять двойка?

Приморье по традиции неэффективно подготовилось к пожароопасному весеннему сезону

Такую нелицеприятную оценку высказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в телеграмме, направленной в адрес губернатора Приморского края.

По мнению главы Минприроды, организация мероприятий по предупреждению, мониторингу и тушению лесных пожаров на территории региона находится на низком уровне и подготовка региона к пожароопасному сезону характеризуется как неэффективная, сообщает сайт ведомства.

Министр потребовал от губернатора Приморья принять исчерпывающие меры по соблюдению запрета на пал сухой травы и выполнению профилактических мероприятий на прилегающих к лесам территориях. Кроме того, Сергей Донской дал указание «в срочном порядке обеспечить должный уровень готовности сил и средств пожаротушения, чтобы своевременно выявлять и ликвидировать пожары».

Горим раньше срока

Обеспокоенность профильного министерства низким уровнем пожарной безопасности лесных угодий Приморья небеспочвенна. Март только начался, а на территории края, по данным ведомства, уже зарегистрировано три лесных пожара общей площадью 64 гектара, и все в труднодоступной местности. Между тем в регионе до сих пор стоят отрицательные среднесуточные температуры и лежит снег.

Первый лесной пожар произошел в начале марта на территории Тернейского района. Огненная стихия охватила 26 гектаров тайги в 13 км от села Малая Кема, где проживают более 600 человек. К счастью, огонь обошел стороной населенный пункт.

По данным Сибирского центра МЧС, муниципальные власти несколько дней не принимали каких-либо мер для тушения возгорания малыми силами. Поэтому время было упущено. Для ликвидации ЧП спасателям пришлось задействовать дополнительные силы, средства и технику, а воду брать из мелких лесных ключей и ручьев.

Всего же с начала 2017 года на территории лесного фонда Приморского края было зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 97 гектаров. И, как прогнозируют специалисты МЧС региона, возникновение большого количества пожаров возможно уже с первой декады апреля на лесных и нелесных площадях по причине схода снежного покрова, проведения отжигов сухой растительности населением и длительным отсутствием осадков. Нынешнюю пожароопасную ситуацию в крае отчасти сгладил недавний тайфун, принесший снег с дождем.

Деньги есть. Пора действовать?

Между тем 10 марта администрация Приморского края отрапортовала, что все лесные пожары ликвидируются оперативно и дальнейшее распространение огня не допускается. По данным департамента лесного хозяйства, на данный момент возгорания в таежных массивах ликвидированы в Тернейском районе и Дальнегорском городском округе на общей площади 45 гектаров.

Планы борьбы с лесными пожарами на территории региона в текущем году также составлены. В противостоянии огню запланировано задействовать более двух тысяч специалистов и более тысячи единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты. Плюс на территории Приморья будет проложено более 50 км специальных дорог для проезда пожарной техники, реконструировано 290 км действующих дорог противопожарного назначения. Кроме того, по данным краевой пресс-службы, более 10 млн рублей будет направлено на выполнение противопожарных мероприятий в Хасанском районе, конкретно – в лечебно-оздоровительной местности регионального значения «Ясное». Такое решение принято на координационном совете, заседавшем под председательством вице-губернатора Евгения Вишнякова.

По словам и.о. директора департамента лесного хозяйства Владимира Иванова, «эти средства планируется потратить на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования краевого учреждения «Приморская авиабаза» для организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, а также для создания системы наблюдения за их развитием с использованием наземных и авиационных средств». Часть средств будет направлена на выполнение противопожарных мероприятий, а именно: на уход за минерализованными полосами протяженностью почти 30 км. Для справки: минерализованные полосы – это просеки шириной три-четыре метра, которые мешают огню перепрыгивать с одного участка леса на другой.

Дежавю по-приморски

Судя по этим планам, за наши лесные угодья можно порадоваться, теперь они под надежной защитой от огня. Если, конечно, слова чиновников не разойдутся с делами, как это уже случалось.

Напомним, что ровно два года назад в Приморье произошло серьезное ЧП: с 22 февраля по 10 марта 2014 года на территории края огнем было охвачено 15 тысяч гектаров леса. В 10 муниципальных районах ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с опасностью возникновения крупных лесных пожаров. В том числе в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском, Шкотовском и Партизанском районах, а также в трех городских округах – Дальнегорском, Находкинском и Уссурийском (на страницах «В» в те дни было опубликовано два материала, посвященных борьбе с лесными пожарами: «Игры с огнем» и «Маски-шоу» для губернатора»). Основной причиной возгораний был признан пал сухой травы.

Ситуация тогда сложилась столь критическая, что глава Минприроды России Сергей Донской 4 марта 2014 года обратился к губернатору Приморья с просьбой взять под личный контроль тушение лесных пожаров в регионе (к слову, и сегодня министр потребовал от Владимира Миклушевского взять ситуацию под личный контроль).

«В условиях неблагоприятных погодных явлений и неконтролируемых сельскохозяйственных выжиганий травянистой растительности создаются предпосылки к ухудшению положения с лесными пожарами и ущербу лесному фонду, населенным пунктам и объектам экономики», – подчеркивал Сергей Донской в своем послании двухгодичной давности.

На календаре середина марта 2017-го, а борьба с лесными пожарами в нашем регионе актуальна, как и прежде. И персоны, призванные усилить эту борьбу, все те же. Исключая руководителя краевого департамента лесного хозяйства Валерия Чиркова, потерявшего свою должность за неспособность справиться в том числе с этой проблемой. Хотя его подчиненные в марте 2014 года тоже докладывали, что борьба с огненной стихией ведется каждодневно...

Тем временем, как стало известно «В», в связи с неэффективной подготовкой региона к пожароопасному весеннему сезону руководство Сибирского регионального центра МЧС России настаивает на проведении в Приморье внепланового заседания региональной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. А также на незамедлительном принятии всех неотложных мер по стабилизации лесопожарной обстановки и недопущении впредь легкомысленного отношения представителей местной власти к вопросам защищенности населения.