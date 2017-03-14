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Городская среда

Центр современного искусства – в центре современного города

«Артэтаж» превратит жемчужину архитектуры в культурное пространство

Шестого апреля во Владивостоке состоится открытие четырех новых выставочных залов в центре современного искусства «Артэтаж». Сейчас в старинном особняке на ул. Адмирала Фокина, 25 завершены ремонтные работы, идет установка необходимого оборудования. А уже через несколько недель «Артэтаж» предстанет перед горожанами во всей красе, сообщает пресс-служба мэрии. Напомним, что решение о создании городского музея принял глава Владивостока Игорь Пушкарев.

Общая площадь новых выставочных залов 380 кв. метров. Здесь уже проведены масштабные ремонтные работы. Обновлены инженерные коммуникации, полы, стены. Особое внимание уделено элементам, установленным в старинном доме изначально: сохранены медные таблички, коммуникационные трубы, кованые перила лестниц, метлахская плитка, уникальная лепнина, двери между помещениями.

– Первые залы муниципального «Артэтажа» были открыты 30 июня 2016 года, а в начале апреля этого года мы представим горожанам уже все имеющиеся у нас залы центра современного искусства. Ремонт в доме на углу Адмирала Фокина и Океанского проспекта производился с максимальным уважением к замыслу его архитектора, – рассказала заместитель главы администрации Владивостока Елена Щеголева. – Владивостоку было просто необходимо современное культурное пространство, где художники могли бы выставлять свои работы, где проходили бы выставки и презентации, тематические встречи и круглые столы. Поэтому глава Владивостока Игорь Пушкарев принял своевременное решение: создать муниципальный центр современного искусства, основанный на коллекции известного галериста Александра Городнего, который передал эту коллекцию в дар городу.

Тогда Игорь Пушкарев поставил задачу: центр современного искусства должен располагаться в центре города. Вот почему для учреждения было выбрано одно из старейших зданий Владивостока – Дом Демби, который находится в самом сердце города. Теперь старинное здание, настоящая жемчужина архитектуры, наполнилось еще и интереснейшим содержанием. В двух залах «Артэтажа» сегодня по-настоящему кипит творческая жизнь. Фотовыставки, выставки живописи и графики... Экспозиции сменяют друг друга каждые несколько недель.

– Уже сейчас выставки у нас расписаны на год вперед, – отмечает Александр Городний. – В новых залах будут размещены постоянные экспозиции. Я очень благодарен администрации Владивостока и Игорю Пушкареву. С идеей о создании музея я обращался к разным людям... Игорь Сергеевич не просто вежливо выслушал, а воплотил ее в жизнь.

После открытия новых выставочных залов «Артэтажа» (вход со стороны ул. Адм. Фокина, 25) в них развернутся постоянные экспозиции. Здесь будут представлены работы из фондов муниципального центра современного искусства. А в залах на Океанском проспекте, 9 по-прежнему будут работать временные выставки. Так, на 31 марта запланировано открытие персональной выставки Александра Анюхина «Я, пилигрим».

     

Автор : Отдел новостей «В«

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