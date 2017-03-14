Дальше Владивостока для туриста Приморья нет?

Амбициозные планы по превращению края в туристическую Мекку разбиваются о реальность районной глубинки

Но cами туристы к Приморью совсем не готовы...

Планы на превращение региона в туристическую Мекку озвучили краевые чиновники на пресс-конференции «Презентация Приморского края на международных выставочных мероприятиях». С введением облегченного визового режима в рамках свободного порта Владивосток власти ожидают двукратного увеличения турпотока. Однако представители туриндустрии высказали сомнения по поводу готовности инфраструктуры Приморья к такому паломничеству.

По заверениям представителей краевого департамента туризма, среди иностранных гостей особенным спросом будут пользоваться экологические маршруты по Приморью. Туристы непременно воспользуются возможностью побывать в заповедных лесах летом, рассекать склоны горнолыжных баз зимой, исследовать многочисленные достопримечательности региона в любое время года.

Новые туристические предложения (турпродукты) будут презентованы на ближайших интернациональных выставках.

– В марте на крупнейшей международной площадке «Интурмаркет» мы представим объединенный стенд дальневосточных регионов в рамках проекта «Восточное кольцо России», – объясняет глава краевого департамента туризма Константин Шестаков. – На этом и других мероприятиях будем привлекать потенциальных туристов.

Приморье на этих выставках будет позиционироваться как туристический хаб, через который пролегает наибольшее количество маршрутов. По мнению представителей краевых властей, транспортная и туристская инфраструктура в Приморье самая продвинутая на Дальнем Востоке.

Чем дальше в лес, тем меньше троп. Туристических

Однако, по признаниям участников туриндустрии, представления чиновников о туристических возможностях Приморья несколько идеалистичны. Или слишком оптимистичны. В первую очередь потому, что за пределы Владивостока выезжает редкий турист.

– Японцам, с которыми мы работаем, в основном интересны туры по городу, – объясняет менеджер «Лаки турс» Наталья Демченко. – Мы возим их в русские семьи, где их кормят блинами с икрой, посещаем мастер-классы по расписыванию керамики, показываем памятники истории, такие как Ворошиловская батарея и форт № 7, а также ездим с ними по местам захоронения японских воинов. Туры по Приморью у жителей Страны восходящего солнца не пользуются заметным спросом.

Позицию коллеги подтверждает руководитель отдела по связям с общественностью компании «Фрегат аэро» Александра Свириденко.

– У наших азиатских гостей короткие отпуска – всего 4-5 дней. За это время они физически не успевают уехать дальше Владивостока, даже если очень хотят. Чтобы посетить какой-либо заповедник, нужно потратить 5-6 часов на дорогу в одну сторону, а если речь идет об экскурсиях на приморские острова, то путникам должна благоволить еще и хорошая погода.

Краевые власти периодически пытаются проложить туристические тропы по Приморью. Например, была идея превратить озеро Ханка в место паломничества интуриста: по дороге к достопримечательности установили новые таблички и указатели на разных языках. Но зарубежные гости инновацию не оценили – их как не было, так и нет. Эксперты перечисляют трудности, которые стоят на пути привередливого интуриста: путь до озера занимает более 4 часов, размещать для ночевки и приема пищи привередливых посетителей негде, да и сама дорога к Ханке оставляет желать лучшего. Даже просто вывезти иностранцев в лес не получается: в условиях дикой природы они требуют наличие оборудованных туалетов, также им нужно предоставить свидетельства о противоклещевой обработке зеленых насаждений, которых у нас нет, – сетует Александра Свириденко.

О подобном положении дел говорят и представители компаний, специализирующихся на экологическом туризме. Как оказалось, экотуры популярны только среди наших соотечественников.

– Посмотреть наш край едут в основном жители других регионов России. Они любят горнолыжные базы, заповедники, – уверяет директор компании ООО «Нтур» Вадим Пикалов. – Иностранцам тоже интересна наша уникальная природа, особенно популярны турпакеты, куда включена демонстрация охоты, но уровень инфраструктуры и сервиса в крае не позволяет с комфортом разместить зарубежных гостей.

Модернизацией турист сыт не будет

Еще одно направление, которое планируют развивать чиновники, – круизный туризм. В этом году иностранные экскурсионные лайнеры посетят морской порт Владивосток 14 раз, что почти втрое больше, чем в 2016 году. Это рекордная цифра за всю историю развития водного туризма в регионе, заявили в краевом департаменте туризма. До этого максимальное количество визитов круизных лайнеров было зафиксировано в год проведения саммита АТЭС-2012, тогда Владивосток принял иностранные экскурсионные суда 12 раз.

Резкому росту судозаходов поспособствует запуск облегченного визового режима в рамках свободного порта Владивосток. Но все равно, как уверили эксперты туррынка, львиная доля гостей останется во Владивостоке.

В связи с этим, по словам представителей администрации края, много усилий направлено на совершенствование информационно-навигационного поля Владивостока. По городу будет поставлено множество указателей с дублированием на английском языке, схемы маршрутов в автобусах будут также на английском языке.

Достаточно ли этих мер для принятия гостей? Специалисты считают, что город не сможет «переработать» такой турпоток. Только один лайнер привозит от 2 до 4 тыс. туристов. Им нужно на чем-то передвигаться по городу, где-то есть, где-то спать. Автомобилисты краевого центра уже сейчас тревожатся: если на дорогах города будут постоянно курсировать туристические шатлы, город ждет транспортный коллапс.

– Китайцы и японцы едут во Владивосток, потому что он для них первый европейский город, находящийся по соседству, – продолжает Александра Свириденко. – Они хотят получить отдых по европейским стандартам. Надеются, что их поселят в гостиницы высокого класса, организуют транспортную доступность достопримечательностей, обеспечат хороший сервис в ресторанах и вкусную еду. Между тем сегодня любое крупное мероприятие, на которое приезжают иностранцы, приводит к созданию серьезных заторов на дорогах, к переполненности гостиниц. Не думаю, что нынешнее состояние инфраструктуры приморской столицы, а также уровень гостеприимного сервиса сможет оправдать ожидания иностранцев. К примеру, сейчас лишь небольшая часть общепита предлагает меню на нескольких языках.

– Раньше наши азиатские соседи заказывали туры во Владивосток на Новый год, – комментирует Александра Свириденко. – Их привлекала идея встретить рассвет первого дня Нового года на море. В их представлении краевая столица встретит их снегом и они на тройке гнедых будут мчаться по улицам Владивостока. Им будут приветливо улыбаться горожане в шапках-ушанках, уступая дорогу... Реальность иная: снега в краевом центре на новогодние праздники нет уже несколько лет, а если и выпадет, то оперативно убирается с городских магистралей, кто бы что ни говорил. Ни одно заведение общепита утром 1 января не работает, магазины тоже закрыты, а улыбающихся людей и вовсе не сыскать.

На память о Владивостоке – сувениры made in China

Считается, что для принимающих городов такие визиты – золотая жила. Туристы, как правило, активно тратят деньги, тем самым внося вклад в развитие местной экономики. Например, в среднем, как рассчитали экономисты, траты одного китайского туриста в нашем городе составляют от 200 до 2 тыс. долларов в день. Китайцы покупают у нас золотые украшения, агропродукты, шоколад известного приморского бренда. А вот японские туристы экономны и стараются не выходить за бюджет своего турпакета и покупают за наличные деньги разве что сувениры.

Как уверяет Наталья Демченко, сувениры – неотъемлемая часть путешествия. Если там, куда прибывает турист, сувениров нет или они плохого качества, экономическая отдача от туризма на территории снижается, а путешественник испытывает чувство неудовлетворенности.

При этом качество сувенирной продукции в Приморье, по отзывам туроператоров, оставляет желать лучшего, да и ассортимент невысок. Многие сувениры не отражают колорит и специфику региона, а это одно из первых требований хорошего «воспоминания». Тренд на аутентичность сувенирной продукции ярко прослеживается во всем мире. Например, в Риме, как уверяют путешественники, туристы предпочитают закупать «на память» товары в сувенирных магазинах и палатках, где висят таблички с надписями «No China» («Не Китай». – Прим. ред.).

Альтернативой однообразному туристскому ширпотребу, сделанному в странах Азии, могут стать изделия народных художественных промыслов. Например, в Чехии на каждом углу стоят палатки, в которых местные умельцы продают сувениры, сделанные своими руками. И хотя товары местных художников и гончаров недешевые, они пользуются огромным спросом.

– Зачем привозить из Парижа миниатюру Эйфелевой башни, если она сделана в Китае? Смысл теряется. Если мы хотим развивать внутренний и въездной туризм в России, нам лучше бы избежать такого негативного мирового опыта, как узкий ассортимент, повторяемость, стандартизация, практическая непригодность сувениров, – рассуждает Наталья.

На вопрос, есть ли в Приморье уникальные аутентичные сувениры, краевые чиновники отвечают, что есть. Но только во Владивостоке. Однако где их приобрести – конкретный адрес не указывают.

– В последнее время в приморской столице появилось несколько достойных предложений сувенирной продукции, – прокомментировал Константин Шестаков. – Проблема в том, что торговые точки разбросаны по разным районам города.

Вряд ли иностранные гости будут прочесывать спальные районы или вообще свернут с туристических маршрутов и центральных улиц в поисках специфических товаров, характерных для Приморья, или авторской сувенирной продукции. Представители департамента, отвечающего за развитие туризма в крае, заверили, что собираются создать единую площадку, где была бы представлена достойная сувенирная продукция. А пока туристам придется довольствоваться китайскими ракушками и бусами из искусственного жемчуга, «символизирующими» Приморье.