В политике совпадений не бывает

О предсказаниях губернатора, временном отстранении главы Владивостока и пропаже баннеров с улиц приморской столицы

Минувшая неделя была богата на события, так или иначе связанные с делом главы Владивостока Игоря Пушкарева. Накануне Международного женского дня в городе сначала появились баннеры, на которых мэр поздравлял женщин с праздником, затем исчезли. Также Басманный суд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности – через девять месяцев после задержания. Интересно, что решению суда предшествовало «провидческое» высказывание губернатора Приморья Владимира Миклушевского. О том, как связаны эти события и бывают ли совпадения в политике, рассуждали эксперты авторской программы «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».

Гостями студии стали Алексей Клецкин, юрист-правозащитник и бывший заместитель прокурора Владивостока, а также Александр Шемелев, политолог, занимавший пост вице-губернатора во время губернаторства Сергея Дарькина.

Кому мешали баннеры?

– Накануне Международного женского дня в городе появились баннеры с поздравлением от Игоря Пушкарева всем женщинам Владивостока. Через несколько дней эти поздравления стали пропадать с улиц, – обозначил тему Андрей Калачинский.

– Два года назад, когда создавалась Владивостокская агломерация, целый ряд полномочий был передан с муниципального уровня на региональный. В том числе и по рекламной деятельности, – напомнил Александр Шемелев. – Сегодня разрешение на размещение баннера или его запрет выдают чиновники краевой администрации.

Как пишут в СМИ, когда появились баннеры с поздравлениями Пушкарева, операторам рекламного рынка начали поступать звонки с требованиями их снять. После чего эти плакаты начали исчезать. Кто наделен достаточными полномочиями, чтобы по звонку суметь надавить на рекламных операторов? Ответ очевиден.

Но главный вопрос: кому в принципе могли помешать баннеры? И помешать настолько, чтобы любыми средствами постараться избавиться от них?

– У каждого политика есть свое эго – субъективная составляющая, которая толкает его на те или иные действия, – считает Александр Шемелев. – Игорь Пушкарев – местный, серьезный и ресурсный политик, который восемь лет управляет городом. По формальным показателям – количеству введенных в строй детских садов, скверов и прочему – он намного лучше своих предшественников. При нем город очень сильно изменился. И тут приезжает губернатор-варяг, который видит, что глава приморской столицы пользуется уважением и авторитетом, что он является самостоятельным человеком, способным принимать серьезные решения. Сегодня у главы Владивостока, находящегося в СИЗО, нет другой возможности поздравить маму, жену, родных, близких, друзей. Свидания ему не дают. Отсюда, наверное, и родилась идея установить баннеры.

Вы видели поздравления Миклушевского на улицах? Нет. Только в газетах и по телевидению. Конечно, возникает политическая ревность. Естественно, чиновники администрации Приморья будут отрицать, что давили на операторов рекламы. Но не хулиганы же это делали?

Как отметили эксперты, Игорь Пушкарев был избран мэром еще во времена правления Сергея Дарькина. Его отношения с экс-губернатором складывались по-разному. Однако в открытое пространство споры не выносились.

– Во время подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012 я был вице-губернатором в команде Сергея Дарькина, – говорит Александр Шемелев. – Пушкарев уже был избран мэром, и между нами регулярно возникали дискуссии. Если Игорь Сергеевич был в чем-то уверен, то шел до конца. Этот человек способен отстаивать свою позицию. Стоит сказать, что конфликт губернатора и главы столичного города заложен практически на законодательном уровне. Он есть в любом регионе. Тем не менее общая цель – провести достойно международный форум – позволяла находить общий язык и работать эффективно.

Однако при Владимире Миклушевском взаимоотношения муниципальной и региональной администраций дали сбой. Катализатором послужила инициатива губернатора приватизировать Примводоканал. Игорь Пушкарев открыто выступил против этого процесса, назвав его недопустимым.

– Это была первая крупная размолвка между губернатором и мэром, – напомнил Александр Шемелев. – После чего, наверное, стало понятно, что глава Владивостока никогда не станет подконтрольным человеком и будет отстаивать интересы города, а не интересы экономической команды губернатора.

Губернатор проговорился?

Вторая важная история последнего времени, отмеченная экспертами, – высказывание губернатора, которое он произнес в эфире Общественного телевидения Приморья в конце февраля. Цитата: «Я думаю, в самое ближайшее время город приобретет нового градоначальника».

– Обычно Владимир Миклушевский отстранялся от того, что он имеет какое-либо отношение к делу Игоря Пушкарева, – заметил Андрей Калачинский. – Губернатор не давал комментариев по этому поводу или же использовал общие фразы. И вдруг он выступает в роли невероятного провидца: не прошло и десяти дней после эфира, как Игоря Пушкарева по решению суда временно отстранили от должности главы Владивостока. Губернатор проговорился? Не мог же он, как Ванга, предвидеть такое. Или мог?

– Владимир Миклушевский скор на выводы, – считает Алексей Клецкин. – Он уже заявил, что планирует баллотироваться на новый срок, когда до выборов оставалось более двух лет. Сейчас глава Приморья дает прогнозы по Владивостоку – как быстро произойдет смена руководства. Я бы на его месте не торопился. Во-первых, нужно разграничить два понятия: временное отстранение от должности в рамках расследования уголовного дела и процедуру отставки главы муниципального образования. Игоря Пушкарева на данный момент никто в отставку не отправлял. Он по-прежнему обладает статусом главы муниципального образования. Временно приостановлены его полномочия по управлению вопросами местного значения.

Главный вопрос: а зачем отстранять? Ведь, пребывая в условиях следственного изолятора, Игорь Пушкарев и так не может осуществлять должностные полномочия.

– Отстранение выглядит, скорее, как момент психологического давления, – продолжает юрист. – Спустя девять месяцев следствие вспомнило, что человек заключен под стражу, а от должности его не отстранили. Дескать, как бы он в изоляторе какое-нибудь постановление или распоряжение не подписал...

Игорь Пушкарев как был всенародно избранным мэром, так им и является. Сложить полномочия он может только в результате добровольной отставки либо после вынесения обвинительного приговора судом. Зная характер Игоря Сергеевича, добровольно он сдаваться не будет.

Есть еще один момент. Согласно законодательству мэра могут отправить в отставку из-за неисполнения им своих обязанностей по вопросам местного значения в течение трех и более месяцев. Казалось бы, отсутствуешь на работе дольше квартала – и все. Но здесь необходимо принять во внимание позицию Конституционного суда РФ, который разъяснил, что отсутствие мэра на рабочем месте по уважительной причине или если причина связана с деятельностью третьих лиц, не может быть приравнено к неисполнению полномочий. Более того, следствие создало интересную коллизию: временно отстранив Игоря Пушкарева от должности, они теперь не могут говорить, что мэр не исполняет своих обязанностей.

Борьба за думу

– В политике на таком уровне случайных вещей не бывает, – делится мнением Александр Шемелев. – В феврале-марте, за шесть месяцев до выборов, начинается новый политический сезон. В прошлом году это были выборы в Госдуму и Законодательное собрание Приморского края. Сезон стартовал с праймериз «Единой России» (напомним, что Игорь Пушкарев одержал победу в праймериз по выдвижению кандидатов в депутаты ЗС ПК. – Прим. авт.). В сентябре этого года – выборы депутатов в Думу Владивостока. Депутатам нового созыва согласно изменениям в уставе предстоит через некоторое время избирать мэра.

Сегодня на низком старте находятся все, кто имеет к Владивостоку определенный интерес. Мы видим, как активизировались бывший глава города Владимир Николаев и другие деятели. По-прежнему высок рейтинг Игоря Пушкарева. Многие ждут, что начнутся какие-то действия с его стороны. И, конечно, губернатор захочет видеть в кресле мэра свою кандидатуру. Расклад к началу политического сезона, центром которого станут выборы в представительный орган приморской столицы, интересный.

Мне кажется, за четыре с небольшим года правления Владимир Миклушевский не приобрел такого веса среди местных элит, чтобы его слову безропотно подчинялись. За город ведется борьба, и губернатор выступает одним из интересантов.

– Думские выборы, безусловно, главное политическое событие года во Владивостоке, – соглашается Алексей Клецкин. – Есть ошибочное представление о том, что судьбу кандидатов определяет специальная конкурсная комиссия, которая созывается перед выборами, а дума после утверждает это решение. Все наоборот. Комиссия не имеет права отсечь от участия того или иного человека, если у него все в порядке с документами. Она просто проверяет требования законодательства: соответствуют ли поданные документы истине, представлены ли они в срок и в полном объеме. Ключевое решение по кандидатам принимает дума.

Эксперты подчеркнули также еще один важный момент: избрание новой думы города не прекращает полномочия Игоря Пушкарева. Он продолжит быть мэром и после сентября.

– Сегодня даже мелкие, казалось бы, процессы на политическом поле вроде запрета баннеров и якобы случайно оброненных высказываний вызывают тектонические сдвиги в общественной жизни, – резюмировал Андрей Калачинский. – До сих пор не понимаю, зачем нужно было снимать те несколько плакатов, на которых мэр поздравил женщин Владивостока с 8 Марта. Это только добавляет перца в отношении властных элит в Приморском крае.