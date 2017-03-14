КСП проверила расходы краевого бюджета

Объем финансовых нарушений, выявленных в 2016 году, при исполнении бюджета Приморского края составил более 300 миллионов рублей. Об этом сообщил Виктор Ватулин, председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края на заседании бюджетного комитета Законодательного собрания региона.
– Объем проверенных КСП средств составил 44,5 млрд рублей. При этом объем выявленных финансовых нарушений составил 302 млн рублей, – сообщил он.
В их числе незаконное использование средств – 60 млн рублей, потери бюджетов всех уровней – 22,4 млн рублей, нарушения бухгалтерского учета – 145,1 млн рублей, прочие финансовые нарушения – 67,5 млн рублей.
Объем неэффективного использования средств составил 246 млн рублей. Сумма средств, как восстановленных в ходе контрольных мероприятий, так и возмещенных в последующем периоде, в краевой бюджет составила 105,3 млн рублей.
По итогам проведенных контрольных мероприятий главным распорядителям средств краевого бюджета внесено 39 представлений, из которых 23 исполнено в полном объеме. Материалы 10 контрольных мероприятий направлены в органы прокуратуры и правоохранительные органы и стали основанием для возбуждения уголовных и административных производств.
В Приморском океанариуме, как сообщила пресс-служба учреждения, перестроили террариум для игуан – оборудовали бассейн на 500 литров, изменили покрытие пола. Прежний был посыпан мелким гравием, и специалисты опасались, что игуаны начнут его глотать.
Работа муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает совершенствоваться, сообщает пресс-служба мэрии.
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