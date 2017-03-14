Трудные годы очарованию не помеха

Моя мама – Алла Ивановна Блинова (Твердохлебова) родилась в Приморье в 1931 году в многодетной семье.

Бабушка воспитывала шестерых дочерей и сына. Дедушка был красным партизаном в отряде Топоркова. В большой семье все были дружные и помогали друг другу. Молодые годы пришлись на трудное послевоенное время. Однако времени хватало и на развлечения. Вязали, вышивали на пяльцах, ходили на танцы. Одна моя тетя – Зинаида Ивановна – была портнихой и обшивала всех своих сестер, создавала им модные наряды. Другая тетя – Зоя Ивановна – всю жизнь проработала педагогом в детском саду. И по ее стопам пошли племянница, внучка и двоюродный правнук. Две другие тети были женами офицеров, работали в тылу во время войны. Моя мама – ветеран труда, всю свою жизнь проработала инспектором в отделе кадров.

На все праздники, дни рождения собирались большой дружной компанией, пели застольные песни, играли в лото и другие игры.

Посмотрите на фотографии: разве назовешь мамину одежду унылой или некрасивой? Нет, она, конечно, не от кутюр, но изящная, элегантная… А как мама с сестрами Евгенией Шишковой и Зоей Романенко вместе прекрасно смотрятся!