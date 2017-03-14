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Три поколения женщин – три поколения красавиц

Каждая из объявляемых вами акций, уважаемые журналисты газеты «Владивосток», задевает струны моей души. Я принимаю участие уже в третьей.

Посылаю вам самые драгоценные фотографии из моего семейного архива… На первом снимке – он сделан в 1917 году – семья моей бабушки Василисы. Были они переселенцами из Черниговской губернии. На снимке бабушке 32 года, и одета она как типичная казачка – длинная юбка, кофточка с оборкой, платочек… А рядом с нею на скамеечке – маленькая девочка. Это моя мама, тогда ей было 4 года. Маленькое платьице, красивые сапожки – Василиса постаралась нарядить дочку для снимка, ведь тогда фотографию делали, можно сказать, одну на всю жизнь, парадную… К моменту, когда делался снимок, бабушка уже вышла замуж за переселенца из Оренбургской губернии, тоже казака. Родились у них сын и дочь, жили Василиса с мужем хорошо, были трудолюбивыми и добрыми людьми.

Второй снимок сделан в 1934 году. На нем моя мама Мария со своей золовкой. Посмотрите, это типичная мода того времени – лаконичные силуэты, короткие стрижки. Женщины перестали быть атрибутом «трех К» (кухня, кирха (церковь) и киндер (дети). – Прим. авт.) и стали частью строительства нового государства...

На третьем снимке – я и мой брат вместе с мамой. Мы еще совсем малыши (брат родился в 1935 году, а я в 1938-м), на дворе – война, снимок сделан в 1942 году. Мама к тому моменту уже была замужем. Наш отец был кадровым военным, офицером. Мы мотались семьей по гарнизонам, а во время войны с японскими империалистами мама работала санитаркой в госпитале в Сергеевке. Времена были тяжелые, эшелоны с ранеными шли один за другим. Бывало, мама сутками домой не приходила. Приходилось даже носить раненых на руках, перевязывать, ухаживать за тяжелобольными… Мама у нас была ворошиловским стрелком, стреляла отлично и имела много грамот. После победы так и продолжила работу санитаркой. Мама была веселой, ответственной, доброй, ее все уважали. А какой она была хозяйкой! Обшивала и семью, и все село. Умница была и красавица, в самодеятельности участвовала – пела в ансамбле «Лучинушка». И за модой следить старалась. Вот посмотрите на ее фото 1945 года: на голове коса, платье модного кроя с интересным воротничком…

И хотя детство наше с братом Геннадием было непростым – война, послевоенное время, мы помним много счастливых моментов. И выросли мы, и образование получили, и на веселье и развлечения время находили, при этом оставаясь скромными, неразвязными… Вот уже мое фото 1958 года: косы до бедер, не красилась я тогда совсем, хоть и было мне 20 лет… Еще один снимок: я с подругой Любой Смольниковой, это 1960 год. Лето, и мы одеты по моде – брошки, пояски на талии, аккуратные носочки… Еще одна памятная фотография: я и моя однокурсница по медучилищу Валентина. Очень модным тогда был образ деловой женщины, сочетающей в себе женственность и мужественность…

И еще один снимок, это тоже 1960 год, 2 мая. Мы гуляли по набережной Спортивной гавани – я, моя однокурсница со своим другом – военным моряком. Одним из главных праздников были тогда майские, и на прогулку мы оделись по самой последней моде – плащи с поясами и пряжками, на голове – паровая завивка. На мне светлый плащ с крупными пуговицами – писк моды… И кто скажет мне, что мы не были красавицами!

      

Автор : Клара ТРУБЕЦКАЯ (в девичестве Потапова), поселок Тавричанка

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