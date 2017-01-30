Треть всего бизнеса России принадлежит женщинам

Более половины предпринимательниц создают свое дело после рождения ребенка, чтобы его обеспечить

В последние три года активность прекрасного пола по созданию бизнеса заметно выросла, несмотря на экономические трудности. На это указывает индекс предпринимательской активности женщин, который рассчитывается общественным объединением предпринимателей «Опора России» и Агентством стратегических инициатив. В ходе опроса, проведенного этими организациями, выяснилось, что в 2017 году стало больше женщин, намеренных создать бизнес, по сравнению с 2015 годом, делает выводы агентство экономической информации «Прайм».

Большая часть опрошенных женщин (84 %) рассматривает возможность создания собственного дела. При этом главным стимулом для предпринимательства является более высокий доход, чем при работе по найму (53 %) и самореализация (49 %). Основными препятствиями на этом пути женщины считают нехватку финансовых ресурсов (65 %) и предпринимательского образования (48 %).

Женщины все больше идут в бизнес, создавая компании в самых различных отраслях экономики. Более трети малых и средних предприятий в России создано женщинами. Более половины предпринимательниц идут на создание собственного дела после рождения ребенка для того, чтобы его обеспечить и повысить собственный доход. Предпринимательниц стали позитивно воспринимать в обществе, что является стимулом для них пробовать себя в качестве бизнесвумен.

– Последние три года были весьма непростыми для бизнеса. Предприниматели говорят и об усложнении финансового положения, и о ряде административных сложностей. 49 % предпринимательниц отметили падение оборотов компании, – рассуждает гендиректор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Но, несмотря на объективные сложности, сами женщины также смотрят на возможности бизнеса более оптимистично. Можно с уверенностью говорить, что женщин-предпринимателей становится больше – по разным оценкам, им принадлежит треть всего бизнеса в России, рассказала Имаева.

Бизнес пола не имеет

Эксперты заверяют, что в бизнесе гендерных различий нет – оба пола конкурируют на равных.

– Бизнес не делает поблажек, более того, женщинам порой приходится сложнее отстаивать и вести свой бизнес, – отмечает гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. – Поэтому у представителей обоих полов, решившихся на открытие собственного дела, можно отметить общие схожие черты: активную жизненную позицию, оптимизм, готовность к риску.

– Есть стереотипы, что бизнесвумен – это сильный, жесткий управленец, но это не так – все мы разные, и однозначных портретов нет. А стиль ведения дела каждый выбирает в соответствии с темпераментом, – добавила Имаева.

Тем не менее главное препятствие для начала собственного дела и у мужчин, и у женщин схоже. Таковым для себя более трети женщин называют нехватку финансов.

– Женщина по своей психологии более нерешительна, чем мужчина, ей сложнее преодолеть собственные представления о том, что у нее недостаточно знаний, умений, навыков, – полагает представитель НАФИ. – Мужчины в большей степени склонны к решительным действиям, и если они чем и озабочены, то внешними факторами – отсутствием доступа к финансированию, административными препонами и бизнес-рисками. Они быстрее делают первый шаг и нарабатывают недостающие знания по ходу. Женщинам-предпринимателям в большей степени необходима консультационная поддержка.

Но некоторые вещи у женщин получаются лучше.

– Например, банкиры признают, что гораздо лучше выдают кредиты женщинам, у которых есть семья, дети. Они полагают, что наличие такой ответственности делает заемщика более договороспособным и готовым на реструктуризацию задолженности в случае проблем с бизнесом. Мужчины реже склонны к компромиссам в этом случае, – рассуждает Чупшева.

По данным исследования, больше всего женщин, решившихся открыть свое дело, берут в долг у друзей и родственников. Таких среди предпринимательниц 43 %. Только 36 % получают на эти цели банковские кредиты на свое имя, а целевой кредит на развитие бизнеса у банков получили лишь 19 % респонденток.

Семья или карьера?

Женщины пробуют свои силы в самых разных отраслях, в том числе традиционно мужских: IT, транспорт, логистика, производство, высокоинтеллектуальные проекты. Но больше всего им удается проявить себя в социально значимых сферах – культуре, здравоохранении, воспитании детей.

– В 60 % случаев женского бизнеса это торговля, в 30 % – производство, еще 10 % приходится на услуги, – констатирует Имаева. В малом и среднем бизнесе много молодых мам, а 53 % женщин и вовсе приходят в предпринимательскую сферу после рождения детей. Многие женщины в бизнесе начинают с решения своих насущных проблем – обеспечения семьи детским питанием, одеждой, товарами. Далее в приоритете – домашние детские сады, развивающие кружки. Много мам с детьми, у которых проблемы со здоровьем, изобретают приспособления для облегчения быта и развития ребенка, а позже патентуют и реализуют их. Так они обходят вечную женскую дилемму «семья или работа» – работа становится частью семейной жизни, дополняя ее.

– В моей практике был случай, когда женщина после развода с супругом, оставшись одна с тремя детьми, создала программу мастер-классов для разных возрастных категорий, причем расценки для всех групп были доступными. Это помогло ей решить проблемы не только свои, но и многих других женщин, – привела пример Имаева.

– Все чаще женщины принимают участие в социально значимых проектах. Есть такой пример: несколько молодых мам создали коворкинговый центр, где такие же мамы могут получить за определенную плату доступ к оборудованию для бизнеса – от компьютеров до техники для выпечки, производства одежды. Можно даже приобрести абонемент. Там же есть детская комната, то есть, пока за детьми присматривают, женщина может что-то заработать, – рассказала Чупшева. – И этот бизнес стал успешным, все привлеченные средства уже возвращены, а бизнес расширяется за пределы Москвы и Санкт-Петербурга – в другие российские регионы.

И все же региональная экспансия женских компаний скорее исключение. Большинство предпринимательниц сосредоточено на своем регионе, таких три четверти, лишь 20 % вышли за пределы своего региона, и только 5 % выросли до экспорта своей продукции и услуг за рубеж.

К слову, российский малый и средний бизнес в принципе не ставит для себя целью выйти за границы России. Такие намерения есть лишь у 13 % предпринимателей. Вероятно, здесь сказываются определенная боязнь незнакомых условий, локальная ориентированность их продукции и высокая конкуренция. Все же делать что-то дома всегда проще.

Женщины в бизнесе сейчас – это не только российский, но и международный тренд, их становится все больше в качестве руководителей подразделений, управленцев. Неважно, есть ли у них высокотехнологичная компания с огромным штатом сотрудников, просто кафе или ресторан – каждый проект имеет право на жизнь, поэтому им необходимы равные возможности в океане бизнеса.