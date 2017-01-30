Пояс шахида не спас от полиции

По горячим следам в Уссурийске сотрудниками полиции был задержан мужчина, ограбивший банк, пригрозив самоподрывом.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, предпраздничным утром мужчина восточной внешности в черной одежде зашел в отделение одного из банков, распахнул куртку и заявил, что на нем пояс шахида и если ему сейчас же не отдадут все деньги, он взорвет себя и окружающих.

Сотрудники банка рисковать не стали и отдали «шахиду» шесть миллионов рублей. Тот забрал деньги и ушел, не подорвавшись.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в разбойном нападении, которым оказался 45-летний уроженец Таджикистана, давно проживающий в Уссурийске.

Стражи порядка задержали подозреваемого и нашли у него дома все шесть миллионов – потратить награбленное гражданин не успел. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.