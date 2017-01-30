Пояс шахида не спас от полиции

По горячим следам в Уссурийске сотрудниками полиции был задержан мужчина, ограбивший банк, пригрозив самоподрывом.
Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, предпраздничным утром мужчина восточной внешности в черной одежде зашел в отделение одного из банков, распахнул куртку и заявил, что на нем пояс шахида и если ему сейчас же не отдадут все деньги, он взорвет себя и окружающих.
Сотрудники банка рисковать не стали и отдали «шахиду» шесть миллионов рублей. Тот забрал деньги и ушел, не подорвавшись.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в разбойном нападении, которым оказался 45-летний уроженец Таджикистана, давно проживающий в Уссурийске.
Стражи порядка задержали подозреваемого и нашли у него дома все шесть миллионов – потратить награбленное гражданин не успел. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
С неприятностей началось послепраздничное утро на заводе «Радиоприбор». Дальневосточная генерирующая компания объявила об ужесточении ограничения в подаче тепловой энергии оборонному предприятию. Энергетики вводят полное ограничение режима потребления трех производственных корпусов завода, которые не участвуют в технологических процессах. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим должником среди промышленных потребителей Приморья, общая сумма неплатежей превысила критическую отметку в 24 миллиона рублей.
Вчера утром – 9 марта – спешащие на работу владивостокцы могли еще наблюдать оптимистично настроенных продавцов тюльпанов с автомобильных прилавков. Эти ребята с 7 марта заполонили буквально все площади и бойкие места города, а уж 8 Марта фактически не было во Владивостоке места, где не стояла бы в радиусе пятисот метров машина с шариками на крыше, наполненная тюльпанами…
В праздничный день 8 Марта стартовала весенняя часть первенства Футбольной национальной лиги России сезона 2016-17. Из первых десяти поединков семь завершились вничью. Это значит, что клубы после зимних каникул еще не вошли в напряженный ритм турнирной борьбы.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство