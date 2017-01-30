Ничья в пользу «Луча-Энергии»

В праздничный день 8 Марта стартовала весенняя часть первенства Футбольной национальной лиги России сезона 2016-17. Из первых десяти поединков семь завершились вничью. Это значит, что клубы после зимних каникул еще не вошли в напряженный ритм турнирной борьбы.
Футболисты Владивостока играли на выезде в Красноярске. «Луч-Энергия» с «Енисеем» также разошлись миром – 0:0. У обеих команд были шансы на забивание мячей, но игра защитников и вратарей срывала планы соперников на позитивный результат. Наши земляки выглядели предпочтительнее на поле, но им не хватило лишь точного завершающего удара по воротам «Енисея». Правда, такое сплошь и рядом встречается в начале сезона.
Впрочем, для «желто-синих» это скорее плюс. Ведь очко в копилку общего зачета получено на поле противника. Более того, «Енисей» входит в когорту лидеров ФНЛ и сражается за место в стыковых матчах за право выхода в высшую лигу.
На сегодняшний день у ФК «Луч-Энергия» 33 очка после 25 матчей. Клуб сохранил за собой девятую строчку турнирной таблицы.
С неприятностей началось послепраздничное утро на заводе «Радиоприбор». Дальневосточная генерирующая компания объявила об ужесточении ограничения в подаче тепловой энергии оборонному предприятию. Энергетики вводят полное ограничение режима потребления трех производственных корпусов завода, которые не участвуют в технологических процессах. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим должником среди промышленных потребителей Приморья, общая сумма неплатежей превысила критическую отметку в 24 миллиона рублей.
Вчера утром – 9 марта – спешащие на работу владивостокцы могли еще наблюдать оптимистично настроенных продавцов тюльпанов с автомобильных прилавков. Эти ребята с 7 марта заполонили буквально все площади и бойкие места города, а уж 8 Марта фактически не было во Владивостоке места, где не стояла бы в радиусе пятисот метров машина с шариками на крыше, наполненная тюльпанами…
В праздничный день 8 Марта стартовала весенняя часть первенства Футбольной национальной лиги России сезона 2016-17. Из первых десяти поединков семь завершились вничью. Это значит, что клубы после зимних каникул еще не вошли в напряженный ритм турнирной борьбы.
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