Ничья в пользу «Луча-Энергии»

В праздничный день 8 Марта стартовала весенняя часть первенства Футбольной национальной лиги России сезона 2016-17. Из первых десяти поединков семь завершились вничью. Это значит, что клубы после зимних каникул еще не вошли в напряженный ритм турнирной борьбы.

Футболисты Владивостока играли на выезде в Красноярске. «Луч-Энергия» с «Енисеем» также разошлись миром – 0:0. У обеих команд были шансы на забивание мячей, но игра защитников и вратарей срывала планы соперников на позитивный результат. Наши земляки выглядели предпочтительнее на поле, но им не хватило лишь точного завершающего удара по воротам «Енисея». Правда, такое сплошь и рядом встречается в начале сезона.

Впрочем, для «желто-синих» это скорее плюс. Ведь очко в копилку общего зачета получено на поле противника. Более того, «Енисей» входит в когорту лидеров ФНЛ и сражается за место в стыковых матчах за право выхода в высшую лигу.

На сегодняшний день у ФК «Луч-Энергия» 33 очка после 25 матчей. Клуб сохранил за собой девятую строчку турнирной таблицы.